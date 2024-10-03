Cerita Rian Ardianto yang Deg-degan Jelang Meminang Ribka Sugiarto

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, bercerita soal momennya menikahi Ribka Sugiarto. Dia mengaku merasakan ketegangan jelang meminang Ribka Sugiarto sebagai istri.

Sebagaimana diketahui, Rian telah melangsungkan pernikahan bersama Ribka Sugiarto pada Sabtu 28 September 2024. Pernikahan tersebut berlangsung di Solo dan Yogyakarta.

Rian yang sudah kembali menjalani latihan di Pelatnas PBSI pada awal pekan ini pun menceritakan momen sakral tersebut. Momen sekali seumur hidup itu diakui Rian membuatnya merasa tegang, seperti main di Olimpiade Paris 2024.

"Cerita pernikahan pasti deg-degan lah, apalagi pas sebelum akad itu deg-degan banget karena kan baru pertama kali, jadi ngerasainnya kayak lebih tegang," ucap Rian saat ditemui Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 2 Oktober 2024.

"Sama-sama tegang sih (menikah dan Olimpiade). Cuma pas akad nikah itu ya tegangnya pas awal doang, sebelum akad. Kayak nunggu tuh lama terus takut salah ngomong aja," lanjutnya.

Kini dengan status sebagai suami, Rian pun merasakan perbedaan. Terlebih setelah menikah, ia sudah tidak diwajibkan tinggal di Pelatnas PBSI. Sehingga setelah pulang dari latihan, ia kini sudah disambut istri.