Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Sempat Sakit Jelang Mentas di Arctic Open 2024: Asam Lambung hingga Sulit Berdiri

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |22:57 WIB
Gregoria Mariska Sempat Sakit Jelang Mentas di Arctic Open 2024: Asam Lambung hingga Sulit Berdiri
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, kembali jatuh sakit. Setelah terkena sakit cacar pada Agustus 2024, kali ini Gregoria sempat mengalami asam lambung hingga bahkan sulit berdiri dalam persiapannya menuju turnamen Eropa pada awal Oktober 2024.

Kondisi sakit asam lambung ini membuat peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 ini harus absen latihan selama empat hari. Padahal, ia harus mempersiapkan diri ke turnamen terdekat yakni Arctic Open 2024 yang berlangsung pada pekan depan.

Gregoria Mariska Tunjung

"Puji Tuhan udah latihan normal, bahkan lutut aku pun udah enggak begitu sakit, aku udah lepas dari tapping juga selama latihan. Tapi kemarin ada aja saya kena asam lambung, bilangnya sih iritasi usus, tapi kayaknya asam lambung sih, empat hari enggak latihan," ungkap Gregoria saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (2/10/2024).

Menurut pengakuannya, Gregoria memang punya riwayat asam lambung sejak 2020. Namun, untuk kasus kali ini, ia merasakan sakit asam lambung yang bermula dari diare. Pada kondisi ini juga, Gregoria sempat beberapa kali terlambat makan yang semakin memperparah.

"Jadi awalnya diare, pemicunya apa kurang tahu karena di weekend aku rasa makannya bener-bener aja gitu. Tapi tiba-tiba aku diare dan cukup parah sampai akhirnya aku diberi obat untuk stop diarenya. Trus mungkin di saat yang bersamaan juga aku kurang perhatiin makan aku," sambung pemain berusia 25 tahun tersebut.

"Mungkin aku ada telat sepersekian jam untuk harusnya udah sarapan tapi aku belum. Atau mungkin aku harusnya udah makan siang tapi aku belum. Jadi itu sih kayaknya yang memicu. Lalu aku minum obat saat diare. Mungkin obat itu cukup membantu, tapi aku jadi konstipasi. Enggak bisa buang air besar empat hari dan usus aku lagi tidak baik-baik saja," lanjutnya.

Gregoria juga menuturkan saking perutnya sakit, ia sampai sulit berdiri hingga harus dibantu dengan tongkat. Hal inilah yang membuat pemain asal Wonogiri ini tidak bisa bergerak banyak, termasuk menjalani latihan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175360/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_thailand_sirivannavari_nariratana_yang_ternyata_putri_raja-XViy_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sirivannavari Nariratana, Putri Raja Terkaya Maha Vajiralongkorn Pemilik 20 Selir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175181/aya_ohori-9CRc_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Jepang, Nomor 1 Sampai Bikin Juara Dunia Kepincut dan Ingin Nikahinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175019/berikut_lima_pebulu_tangkis_supercantik_dunia_yang_punya_senyuman_menggoda-DVCR_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Punya Senyuman Menggoda, Nomor 1 Bidadari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174917/puttita_supajirakul-y8en_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand yang Bikin Juara Dunia Pendam Jatuh Cinta Sejak Masih di Level Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174765/dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BAlm_large.jpeg
Sabet Gelar Perdana di Al Ain Masters 2025, Dejan/Bernadine Bertekad Naik ke Level Lebih Tinggi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement