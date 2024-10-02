Gregoria Mariska Sempat Sakit Jelang Mentas di Arctic Open 2024: Asam Lambung hingga Sulit Berdiri

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, kembali jatuh sakit. Setelah terkena sakit cacar pada Agustus 2024, kali ini Gregoria sempat mengalami asam lambung hingga bahkan sulit berdiri dalam persiapannya menuju turnamen Eropa pada awal Oktober 2024.

Kondisi sakit asam lambung ini membuat peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 ini harus absen latihan selama empat hari. Padahal, ia harus mempersiapkan diri ke turnamen terdekat yakni Arctic Open 2024 yang berlangsung pada pekan depan.

"Puji Tuhan udah latihan normal, bahkan lutut aku pun udah enggak begitu sakit, aku udah lepas dari tapping juga selama latihan. Tapi kemarin ada aja saya kena asam lambung, bilangnya sih iritasi usus, tapi kayaknya asam lambung sih, empat hari enggak latihan," ungkap Gregoria saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (2/10/2024).

Menurut pengakuannya, Gregoria memang punya riwayat asam lambung sejak 2020. Namun, untuk kasus kali ini, ia merasakan sakit asam lambung yang bermula dari diare. Pada kondisi ini juga, Gregoria sempat beberapa kali terlambat makan yang semakin memperparah.

"Jadi awalnya diare, pemicunya apa kurang tahu karena di weekend aku rasa makannya bener-bener aja gitu. Tapi tiba-tiba aku diare dan cukup parah sampai akhirnya aku diberi obat untuk stop diarenya. Trus mungkin di saat yang bersamaan juga aku kurang perhatiin makan aku," sambung pemain berusia 25 tahun tersebut.

"Mungkin aku ada telat sepersekian jam untuk harusnya udah sarapan tapi aku belum. Atau mungkin aku harusnya udah makan siang tapi aku belum. Jadi itu sih kayaknya yang memicu. Lalu aku minum obat saat diare. Mungkin obat itu cukup membantu, tapi aku jadi konstipasi. Enggak bisa buang air besar empat hari dan usus aku lagi tidak baik-baik saja," lanjutnya.

Gregoria juga menuturkan saking perutnya sakit, ia sampai sulit berdiri hingga harus dibantu dengan tongkat. Hal inilah yang membuat pemain asal Wonogiri ini tidak bisa bergerak banyak, termasuk menjalani latihan.