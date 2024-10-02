Kisah Alwi Farhan, Pebulu Tangkis Muda Indonesia yang Sempat Nonaktifkan Instagram demi Pulihkan Kondisi Mental

KISAH Alwi Farhan menarik diulas. Sebab, pebulu tangkis muda Indonesia ini mengaku sempat nonaktifkan akun Instagram pribadinya demi pulihkan kondisi mentalnya.

Pemain berusia 19 tahun itu mengaku sempat kehilangan jati diri imbas pencapaian yang kurang memuaskan pada tahun ini. Pasalnya, semenjak keluar dari level junior, Alwi mengalami adaptasi yang sulit di level senior.

Meski berstatus sebagai juara dunia junior 2023, Alwi belum memiliki titel juara pada tahun ini. Bahkan di ajang Indonesia Masters 2024 Super 100 di Pekanbaru, Alwi harus puas meraih posisi runner-up.

Rentetan hasil minor ini membuat pemain asal Surakarta tersebut merasakan penurunan mental. Karena itu, ia sempat menghilang dari dunia Instagram demi memulihkan diri untuk meningkatkan mentalnya.

"Beberapa minggu ke belakang, saya rasa saya sebenernya enggak terlalu memikirkan omongan-omongan. Tapi alangkah lebih baiknya untuk menjaga fokus saya dan saran dari pelatih juga, untuk sementara tidak bermain media sosial, jadi memutuskan untuk nonaktif sebentar," ucap Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (2/10/2024).