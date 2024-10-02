Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dani Pedrosa: Peluang Marc Marquez dan Enea Bastianini Juara MotoGP 2024 Sudah Pupus!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |20:10 WIB
Dani Pedrosa: Peluang Marc Marquez dan Enea Bastianini Juara MotoGP 2024 Sudah Pupus!
Enea Bastianini dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Dani Pedrosa, soroti peluang Marc Marquez dan Enea Bastianini juara MotoGP 2024. Menurutnya, peluang itu sudah pupus setelah mereka gagal finis dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024 pada akhir pekan lalu.

Dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024, Jorge Martin berhasil keluar sebagai pemenang. Hasil itu membuatnya unggul 21 poin dari Francesco Bagnaia.

Marc Marquez

Martinator -julukan Martin- pun menjauh dari kejaran Bastianini dan Marquez yang sebelumnya sempat mendekat. Pasalnya, kedua pesaingnya tersebut sama-sama gagal finis di Mandalika pada akhir pekan lalu.

Bastianini mengalami kecelakaan saat balapan utama tersisa tujuh lap lagi. Sedangkan The Baby Alien -julukan Marquez, dia tak mampu melanjutkan balapan karena motornya terbakar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement