Dani Pedrosa: Peluang Marc Marquez dan Enea Bastianini Juara MotoGP 2024 Sudah Pupus!

LEGENDA MotoGP, Dani Pedrosa, soroti peluang Marc Marquez dan Enea Bastianini juara MotoGP 2024. Menurutnya, peluang itu sudah pupus setelah mereka gagal finis dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024 pada akhir pekan lalu.

Dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024, Jorge Martin berhasil keluar sebagai pemenang. Hasil itu membuatnya unggul 21 poin dari Francesco Bagnaia.

Martinator -julukan Martin- pun menjauh dari kejaran Bastianini dan Marquez yang sebelumnya sempat mendekat. Pasalnya, kedua pesaingnya tersebut sama-sama gagal finis di Mandalika pada akhir pekan lalu.

Bastianini mengalami kecelakaan saat balapan utama tersisa tujuh lap lagi. Sedangkan The Baby Alien -julukan Marquez, dia tak mampu melanjutkan balapan karena motornya terbakar.