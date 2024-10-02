Pedro Acosta Disebut Mirip Marc Marquez dan Valentino Rossi Masa Muda, Usai Jadi Runner-Up MotoGP Mandalika 2024

PEDRO Acosta disebut mirip Marc Marquez dan Valentino Rossi masa muda. Pandangan ini diutarakan usai Acosta sukses jadi runner-up MotoGP Mandalika 2024.

Ya, pembalap GASGAS Tech3, Pedro Acosta, berhasil meraih podium dua pada MotoGP Mandalika 2024. Performa Acosta itu membuat legenda balap MotoGP, Randy Mamola terpukau.

Acosta sendiri mengawali balapan yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada Minggu 29 September 2024 dari posisi tiga. Namun, rider berjuluk Baby Shark itu tampil menawan.

Acosta sukses menyalip Enea Bastianini sehingga mampu merebut posisi dua. Dari situ, rider asal Spanyol tersebut terus memacu kuda besinya untuk bisa mengkudeta Jorge Martin.

Tapi, Baby Shark masih kesulitan karena motor yang dikendarai Martin masih sangat kencang. Sampai akhirnya, Acosta pun finis di posisi dua dengan ungguli Francesco Bagnaia yang ada di urutan tiga.