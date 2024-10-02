Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Disebut Mirip Marc Marquez dan Valentino Rossi Masa Muda, Usai Jadi Runner-Up MotoGP Mandalika 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |02:06 WIB
Pedro Acosta Disebut Mirip Marc Marquez dan Valentino Rossi Masa Muda, Usai Jadi Runner-Up MotoGP Mandalika 2024
Marc Marquez dan Pedro Acosta. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEDRO Acosta disebut mirip Marc Marquez dan Valentino Rossi masa muda. Pandangan ini diutarakan usai Acosta sukses jadi runner-up MotoGP Mandalika 2024.

Ya, pembalap GASGAS Tech3, Pedro Acosta, berhasil meraih podium dua pada MotoGP Mandalika 2024. Performa Acosta itu membuat legenda balap MotoGP, Randy Mamola terpukau.

Pedro Acosta

Acosta sendiri mengawali balapan yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada Minggu 29 September 2024 dari posisi tiga. Namun, rider berjuluk Baby Shark itu tampil menawan.

Acosta sukses menyalip Enea Bastianini sehingga mampu merebut posisi dua. Dari situ, rider asal Spanyol tersebut terus memacu kuda besinya untuk bisa mengkudeta Jorge Martin.

Tapi, Baby Shark masih kesulitan karena motor yang dikendarai Martin masih sangat kencang. Sampai akhirnya, Acosta pun finis di posisi dua dengan ungguli Francesco Bagnaia yang ada di urutan tiga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement