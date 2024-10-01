Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking BWF Terbaru Kelar Macau Open 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin Tembus 50 Besar Dunia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |15:00 WIB
Update Ranking BWF Terbaru Kelar Macau Open 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin Tembus 50 Besar Dunia
Fikri/Daniel tempati ranking 50 BWF usai gelaran Macau Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi merilis daftar ranking dunia kelar Macau Open 2024. Peringkat ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin terus mengalami peningkatan.

Laju Fikri/Daniel di Macau Open 2024 harus terhenti di babak 16 besar. Racikan baru dari Pelatnas PBSI Cipayung ini takluk dari wakil Malaysia, Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong, dalam pertarungan tiga gim dengan skor 18-21, 21-14, dan 11-21.

Meski begitu, Fikri/Daniel mengalami peningkatan cukup drastis dalam tabel terbaru ranking BWF. Mereka naik delapan tingkat, sehingga sekarang menghuni peringkat 50 dunia. Sementara, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana harus turun satu peringkat ke posisi 58, karena tidak mengikuti ajang Macau Open 2024.

Kemudian untuk Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto masih menjadi garda terdepan untuk ganda putra Indonesia dengan menghuni posisi tujuh dunia. Lalu Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang melaju sampai partai final, kini naik ke posisi 15.

Pada sektor tunggal putra, tidak terjadi perubahan. Jonatan Christie masih duduk di posisi tujuh, dan Anthony Sinisuka Ginting di posisi 10. Begitu juga dengan Chico Aura Dwi Wardoyo yang berada di posisi 31 dunia. Adapun Alwi Farhan yang berhasil mencapai babak semifinal, naik dua tingkat ke posisi 45 dunia.

Untuk sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung masih menjadi unggulan pertama untuk Indonesia dengan duduk di posisi delapan dunia. Sementara, Putri Kusuma Wardani naik satu tingkat ke posisi 23 dunia.

Halaman:
1 2
