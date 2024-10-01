Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Menyentuh Fabio Quartararo, Ambil Uang di ATM Minimarket Mandalika dan Langsung Diberikan ke Bocah Kecil

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |02:06 WIB
Kisah Menyentuh Fabio Quartararo, Ambil Uang di ATM Minimarket Mandalika dan Langsung Diberikan ke Bocah Kecil
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: Monster Energy Yamaha)
A
A
A

KISAH menyentuh Fabio Quartararo menarik diulas. Sebab, bintang MotoGP itu menunjukkan sikap yang menyentuh usai mengambil uang di ATM minimarket Mandalika dan langsung memberikannya kepada bocah kecil di sana.

Ya, pembalap MotoGP, Fabio Quartararo, kembali mencuri perhatian dengan tingkah baiknya ketika berada di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia diketahui, berada di sana untuk melakoni MotoGP Mandalika 2024 pada akhir pekan lalu.

Fabio Quartararo

Kini, Quartararo jadi sorotan karena kedapatan memberi uang kepada seorang anak kecil setelah mengambil uang di sebuah mesin ATM. Momen tersebut dibagikan lewat sebuah video di akun TIKTOK, @imdonuss1, yang kemudian di unggah ulang di X oleh akun, @QUART20RARO, pada Senin (30/9/2024).

Dari situ, terlihat Quartararo masuk ke sebuah minimarket. Dengan memakai kaus putih dan celana pendek krem, bintang Monster Energy Yamaha itu ternyata bukan ingin berbelanja. Akan tetapi, dia ingin mengambil uang tunai di mesin ATM.

Ternyata, di dalam minimarket itu bertemu pembalap lain dari MotoGP, yakni Maverick Vinales. Rider Aprilia itu tampak juga sedang menarik uang tunai dari ATM.

Setelah itu, Quartararo terlihat menarik cukup banyak uang tunai pecahan Rp100 ribu. Pembalap asal Prancis itu kemudian memberikan sejumlah uang kepada seorang anak kecil yang berada di dekatnya.

Terlihat, El Diablo -julukan Quartararo- memberikan sekira lima atau enam lembar uang pecahan Rp100 ribu kepada bocil -sebutan bocah kecil- itu. Anak itu pun tampak cukup kaget ketika menerimanya.

Quartararo pun langsung melakukan tos dengan bocah itu. Sembari tersenyum, Quartararo pun berjalan keluar dari minimarket itu.

