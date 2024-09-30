Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Suhandinata 2024: Indonesia Menang Telak 110-47 atas Kepulauan Mariana Utara, Langsung ke Puncak Klasemen!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |19:59 WIB
Hasil Piala Suhandinata 2024: Indonesia Menang Telak 110-47 atas Kepulauan Mariana Utara, Langsung ke Puncak Klasemen!
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Suhandinata 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Piala Suhandinata 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim bulu tangkis Indonesia pun sukses meraih kemenangan dengan skor telak 110-47.

Ya, tim bulu tangkis Indonesia lanjutkan kiprah manisnya ke laga kedua di fase grup Kejuaraan Dunia Beregu Campuran Junior 2024 alias Piala Suhandinata 2024. Hasil positif itu membawa Indonesia naik ke puncak klasemen sementara Grup F Piala Suhandinata 2024 dengan menyapu bersih dua laga pertama.

Tim bulu tangkis Indonesia

Indonesia menggeser Polandia yang sebelumnya unggul selisih poin atas mereka. Kini, Polandia belum memainkan pertandingan kedua mereka.

Berlaga di Nanchang, China, Senin (30/9/2024) sore WIB, Indonesia memulai pertandingan dengan sangat apik. Pemain tunggal putra, Bismo Raya Oktora, menghajar Marlon Bautista di partai pertama dengan skor 11-1.

Pada partai kedua, ganda putri, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine, juga tak memberikan ampun kepada Kepulauan Mariana Utara. Mereka mengalahkan Shaina Angela Dael Malonzo/Lina Tsukagoshi dengan skor 22-6.

Poin demi poin terus didapatkan Tim Merah-Putih tanpa kesulitan lewat pemain tunggal putri, Sausan Dwi Ramadhani. Dia menyikat Lina Tsukagoshi dengan skor 33-12 di partai ketiga.

Dominasi Indonesia berlanjut di partai keempat di mana duet ganda campuran, Taufik Aderya/Clairine Yustin Mulia, menggulung Jude Dominguez Mallari/Ruth Charmaine Corpuz Bautista. Mereka pun membawa Skuad Garuda Muda menjauh dengan keunggulan 44-17.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175019/berikut_lima_pebulu_tangkis_supercantik_dunia_yang_punya_senyuman_menggoda-DVCR_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Punya Senyuman Menggoda, Nomor 1 Bidadari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174917/puttita_supajirakul-y8en_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand yang Bikin Juara Dunia Pendam Jatuh Cinta Sejak Masih di Level Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174765/dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BAlm_large.jpeg
Sabet Gelar Perdana di Al Ain Masters 2025, Dejan/Bernadine Bertekad Naik ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/40/3174368/para_pebulu_tangkis_indonesia-UzXP_large.jpg
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Arctic Open 2025: Ujian Berat, Lanny/Amalia Ditantang Duet Baru Arisa Igarashi/Chiharu Shida!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174070/simak_kisah_raja_bulu_tangkis_dunia_viktor_axelsen_yang_kini_punya_padepokan_di_dubai-ua0p_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen, Putuskan Keluar dari Pelatnas dan Bikin Padepokan di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174066/fajar_alfian-WUpQ_large.jpg
Konsisten di 4 Turnamen, Fajar/Fikri Targetkan Tembus 20 Besar Ranking Dunia BWF
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement