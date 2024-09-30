Hasil Piala Suhandinata 2024: Indonesia Menang Telak 110-47 atas Kepulauan Mariana Utara, Langsung ke Puncak Klasemen!

HASIL Piala Suhandinata 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim bulu tangkis Indonesia pun sukses meraih kemenangan dengan skor telak 110-47.

Ya, tim bulu tangkis Indonesia lanjutkan kiprah manisnya ke laga kedua di fase grup Kejuaraan Dunia Beregu Campuran Junior 2024 alias Piala Suhandinata 2024. Hasil positif itu membawa Indonesia naik ke puncak klasemen sementara Grup F Piala Suhandinata 2024 dengan menyapu bersih dua laga pertama.

Indonesia menggeser Polandia yang sebelumnya unggul selisih poin atas mereka. Kini, Polandia belum memainkan pertandingan kedua mereka.

Berlaga di Nanchang, China, Senin (30/9/2024) sore WIB, Indonesia memulai pertandingan dengan sangat apik. Pemain tunggal putra, Bismo Raya Oktora, menghajar Marlon Bautista di partai pertama dengan skor 11-1.

Pada partai kedua, ganda putri, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine, juga tak memberikan ampun kepada Kepulauan Mariana Utara. Mereka mengalahkan Shaina Angela Dael Malonzo/Lina Tsukagoshi dengan skor 22-6.

Poin demi poin terus didapatkan Tim Merah-Putih tanpa kesulitan lewat pemain tunggal putri, Sausan Dwi Ramadhani. Dia menyikat Lina Tsukagoshi dengan skor 33-12 di partai ketiga.

Dominasi Indonesia berlanjut di partai keempat di mana duet ganda campuran, Taufik Aderya/Clairine Yustin Mulia, menggulung Jude Dominguez Mallari/Ruth Charmaine Corpuz Bautista. Mereka pun membawa Skuad Garuda Muda menjauh dengan keunggulan 44-17.