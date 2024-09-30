Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Kompak Bantah Bertengkar di MotoGP Mandalika 2024: Hubungan Kami Baik-Baik Saja!

FRANCESCO Bagnaia dan Jorge Martin diisukan bertengkar di MotoGP Mandalika 2024. Tetapi, kedua pemain ini langsung kompak membantah kabar itu.

Martin berhasil meraih kemenangan dalam balapan utama MotoGP Indonesia 2024, Minggu 29 September 2024. Dia tampil luar biasa tanpa sekalipun kehilangan posisi terdepan sejak start dari tempat pertama.

Hasil positif itu membuatnya menjauh lagi dari kejaran Bagnaia, yang finis ketiga, di klasemen sementara MotoGP 2024. Kini, rider Pramac Ducati itu unggul 21 poin di puncak setelah sebelumnya hanya 12 poin saja usai rivalnya itu memenangkan sprint race di Sirkuit Mandalika di mana dia sempat terjatuh dan kemudian finis di posisi 10.

Usai menang sprint race, Pecco -sapaan Bagnaia- mengatakan kepada media bahwa dia merasa Martin melaju terlalu cepat di Tikungan 16 sehingga dia terjatuh. Ucapan itu pun berubah menjadi perang kata-kata di antara mereka setelah Martin diminta menanggapi hal itu.

Martinator -julukan Martin- menjawab sangat mudah untuk berbicara ketika semuanya berjalan baik yang dianggap sebagai sindiran untuk rider Ducati Lenovo itu. Kemudian, di parc ferme setelah balapan utama, Martin awalnya tampak mengabaikan Pecco yang datang untuk memberikan selamat kepadanya, sebelum akhirnya mereka berdua berpelukan sambil tersenyum satu sama lain.

Bagnaia pun menilai Martin nampak mengabaikannya karena terlalu kelelahan. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan pembalap asal Spanyol itu baik-baik saja.

“Saya pikir dia hampir terjatuh karena panas ketika kami berbicara di parc ferme,” kata Bagnaia dilansir dari Crash, Senin (30/9/2024).