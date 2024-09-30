Advertisement
MOTOGP

Punya Peluang, Pedro Acosta Ungkap Alasan Tak Paksakan Duel Lawan Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |04:29 WIB
Punya Peluang, Pedro Acosta Ungkap Alasan Tak Paksakan Duel Lawan Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2024
Tiga pembalap di podium juara MotoGP Mandalika 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEDRO Acosta menilai dirinya memiliki peluang bertarung dengan Jorge Martin untuk podium juara di MotoGP Mandalika 2024. Namun, rider asal Spanyol itu tak memilih untuk berduel dan merasa puas dengan finis di posisi runner-up.

Baby Shark -julukan Pedro Acosta- merasa motornya punya performa luar biasa dalam beberapa balapan terakhir. Namun, di sisi lain dia juga gagal menyelesaikan balapan karena terlalu memaksakan diri hingga mengalami insiden di lintasan.

 

“Kami juga kuat di Misano baru-baru ini, tapi saya terjatuh di kedua balapan. Itu sebabnya saya berkata pada diri sendiri: Lebih baik mendapat posisi kedua daripada terjatuh lagi, karena dengan cara itu kita bisa mengumpulkan informasi penting," ujar Acosta dilansir dari laman Speedweek.

 BACA JUGA:

Acosta sendiri mengaku sangat puas meski hanya finis kedua di MotoGP Mandalika 2024. Menurutnya, hasil ini lebih baik ketimbang dirinya harus memaksakan motor yang beresiko terjatuh di lintasan.

“Kami bisa berbahagia dengan hasil ini. Saya sudah berpikir pada hari Kamis bahwa ini adalah trek yang bagus bagi kami, dan faktanya kami melakukannya dengan baik sepanjang akhir pekan, bahkan pada lap cepat individu, yang biasanya bukan merupakan kekuatan kami," lanjutnya.

Halaman:
1 2
