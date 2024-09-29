Daftar Wakil Indonesia di Indonesia Masters II 2024 di Surabaya: Ada Duet Anyar Fadia Silva/Lanny Tria!

DUET anyar ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Lanny Tria Mayasari, akan tampil juga di Indonesia Masters II 2024 di Surabaya. Hal itu diketahui usai Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi mengeluarkan daftar resmi yang akan mentas di ajang Indonesia Masters II 2024 Super 100 di Surabaya.

Diketahui, Indonesia Masters II 2024 akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Oktober hingga 3 November 2024. Ajang ini digelar satu pekan setelah Indonesia International Challenge 2024 yang juga digelar di Surabaya.

Duet Fadia/Lanny pun sebelumnya sudah terdaftar di Indonesia International Challenge 2024. Mereka akan menjalani debut di turnamen tersebut dan akan melanjutkannya lagi ke Indonesia Masters II 2024.

Seperti di Indonesia International Challenge 2024, Fadia/Lanny ditempatkan sebagai unggulan pertama. Sementara itu, mantan partner Lanny, yakni Rachel Allessya Rose, dia juga akan turun bersama duet baru, yakni Kelly Larissa.

Selain Fadia/Lanny, sejumlah pemain pelapis andalan Indonesia akan turun di Indonesia Masters II 2024 Super 100. Sebut saja di tunggal putra, ada nama Alwi Farhan. Lalu di ganda putra, ada pasangan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat.

Begitu pula di sektor ganda campuran, sejumlah nama pelapis utama akan turun gunung. Di antaranya, ada Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.