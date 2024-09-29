Belum Lepas Kutukan, Motor Marc Marquez Kebakaran hingga Gagal Finis di MotoGP Mandalika 2024

NASIB sial kembali dialami Marc Marquez saat tampil di Sirkuit Mandalika. Kali ini, motornya pembalap Gresini Racing itu mengalami kebakaran di tengah balapan utama MotoGP Mandalika 2024 berlangsung, Minggu (29/9/2024) siang WIB.

The Baby Alien -julukan Marquez- memulai balapan dari urutan 12. Namun dia bisa merangkak naik ke posisi delapan setelah beberapa tikungan.

Marquez pun terlibat pertarungan sengit dengan Fabio Di Giannantonio. Kedua pembalap saling kejar mengejar dan silih berganti menyalip di lap-lap awal.

Selepas itu, Diggia -sapaan Di Giannantionio- terjatuh ketika menikung di Tikungan 8. Marquez yang berada di posisi tujuh pun berusaha mengejar Francesco Bagnaia yang ada di depannya.

Namun, pada lap 11 bintang Spanyol itu malah tertimpa musibah. Dia terlihat melambatkan motornya dan langsung menepi ke pinggir trek.

Ternyata, percikan api muncul dari mesin motor juara MotoGP enam kali itu. Api pun terlihat semakin membesar setelahnya.