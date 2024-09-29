Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Belum Lepas Kutukan, Motor Marc Marquez Kebakaran hingga Gagal Finis di MotoGP Mandalika 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |15:03 WIB
Belum Lepas Kutukan, Motor Marc Marquez Kebakaran hingga Gagal Finis di MotoGP Mandalika 2024
Marc Marquez kembali gagal finis di MotoGP Mandalika (Foto: Gresini Racing)
A
A
A

NASIB sial kembali dialami Marc Marquez saat tampil di Sirkuit Mandalika. Kali ini, motornya pembalap Gresini Racing itu mengalami kebakaran di tengah balapan utama MotoGP Mandalika 2024 berlangsung, Minggu (29/9/2024) siang WIB.

The Baby Alien -julukan Marquez- memulai balapan dari urutan 12. Namun dia bisa merangkak naik ke posisi delapan setelah beberapa tikungan.

Marquez pun terlibat pertarungan sengit dengan Fabio Di Giannantonio. Kedua pembalap saling kejar mengejar dan silih berganti menyalip di lap-lap awal.

Selepas itu, Diggia -sapaan Di Giannantionio- terjatuh ketika menikung di Tikungan 8. Marquez yang berada di posisi tujuh pun berusaha mengejar Francesco Bagnaia yang ada di depannya.

Namun, pada lap 11 bintang Spanyol itu malah tertimpa musibah. Dia terlihat melambatkan motornya dan langsung menepi ke pinggir trek.

Ternyata, percikan api muncul dari mesin motor juara MotoGP enam kali itu. Api pun terlihat semakin membesar setelahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement