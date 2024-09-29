Momen Kocak Penonton di Indonesia Minum Sampanye Milik Marc Marquez yang Finis Ketiga di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024

MOMEN kocak penonton di Indonesia minum sampanye milik Marc Marquez menarik untuk di bahas. Kejadian lucu itu terjadi saat The Baby Alien tengah merayakan podium ketiga di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024, Sabtu 28 September 2024 siang WIB.

Selepas penyerahan medali di podium, Marc Marquez langsung berlari ke arah pada fans di tribun penonton. Para fans Marc Marquez pun mendekat ke idola mereka.

Sambil tersenyum, Marc Marquez memberikan sampanye kearah fans di luar pagar pembatas. Menariknya, ada salah seorang fans yang berhasil menyambut air yang jatuh dari botol sampanye milik Marc Marquez.

Potongan video ini pun viral di media sosial. Banyak yang terlihat iri dengan fans tadi karena bisa meminum langsung sampanye juara milik Marc Marquez.

Sekadar diketahui, sesi sprint race MotoGP Mandalika 2024 digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/9/2024) mulai pukul 14.00 WIB. Di podium, Francesco Bagnaia ditemani Enea Bastianini (VR46 Racing Team) dan Marc Marquez (Gresini Ducati) di podium juara.