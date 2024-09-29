Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin dan Pedro Acosta Balapan Bentor Jelang MotoGP Mandalika 2024, Netizen Beri Respons Kocak: Bakal Naik Nih Tarif Bentor!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |02:08 WIB
Jorge Martin dan Pedro Acosta Balapan Bentor Jelang MotoGP Mandalika 2024, Netizen Beri Respons Kocak: Bakal Naik Nih Tarif Bentor!
Jorge Martin dan Pedro Acosta balapan bentor jelang MotoGP Mandalika 2024. (Foto: Red Bull Energy Drink Blue and Silver)
A
A
A

MANDALIKA – Dua pembalap MotoGP, Jorge Martin dan Pedro Acosta, melakukan aktivitas yang mencuri perhatian netizen di media sosial. Mereka melakukan balapan dengan menggunakan becak motor (bentor) sebelum mentas di MotoGP Mandalika 2024 pada akhir pekan ini.

Momen tersebut diketahui dari video yang diunggah oleh Instagram resmi Red Bull, @redbull, pada Jumat 27 September 2024. Balapan bentor antara Martin dan Acosta itu memang merupakan ajang tantangan yang diberikan oleh merek minuman energi terkemuka asal Austria itu.

Pedro Acosta dan Jorge Martin balapan bentor

(Pedro Acosta dan Jorge Martin balapan bentor. Foto: Djanti Virantika/Okezone)

Uniknya, Martin dan Acosta tak sekadar adu kecepatan saja. Mereka balapan dengan bentor sambil mengambil dan mengantarkan bahan-bahan makanan, seperti bawang-bawangan, cabai, bayam, dan tomat, untuk diberikan kepada chef mereka.

Balapan itu pun berjalan sangat seru karena tidak ada peraturan yang diberlakukan. Kedua rider langsung tancap gas begitu balapan dimulai dan masih cukup imbang ketika mereka mengambil bawang-bawangan di atas trek pasir itu.

Begitu pula ketika keduanya mengambil cabai. Namun, setelah itu, Acosta lebih cepat putar balik untuk menjemput bayamnya. Aksi kocak pun ditunjukkan rider Red Bull GASGAS Tech3 itu.

Karena tiba lebih awal dan kembali lebih cepat menuju chefnya, Acosta mendorong bentor Martin cukup jauh dengan bentornya. Alhasil, sang rider Pramac Ducati menjadi terlambat mengendarai bentornya.

Selepas itu, balapan semakin rusuh dan seru karena kedua pembalap saling bertabrakan satu sama lain sehingga mengundang gelak tawa dari para chef. Pada akhirnya, Acosta keluar sebagai pemenang karena sukses mengantarkan bahan-bahan masakannya lebih cepat.

