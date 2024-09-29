Francesco Bagnaia Enggan Jemawa Menang di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024, Langsung Alihkan Fokus ke Balapan Utama

FRANCESCO Bagnaia enggan jemawa menang di sprint race MotoGP Mandalika 2024. Dia pun langsung alihkan fokus ke balapan utama.

Mentas di Sirkuit Mandalika, Sabtu 28 September 2024 siang WIB, Pecco -sapaan Bagnaia- memulai balapan dari posisi keempat. Namun, dia bisa langsung melompat ke urutan kedua selepas start.

Belum genap satu lap berjalan, Pecco sukses naik ke posisi terdepan. Sebab, Martin yang berada di depannya terjatuh di Tikungan 16 hingga terpental ke urutan paling belakang.

Bintang asal Italia itu pun berhasil mengamankan kemenangannya. Sedangkan Martinator -julukan Martin, dia pada akhirnya finis di urutan 10.

Dengan hasil tersebut, Pecco memangkas ketertinggalannya menjadi 12 poin saja dari Martin, yang berada di puncak klasemen. Walau menang, sang juara bertahan enggan jemawa karena masih ada balapan utama, Minggu (29/9/2024) pukul 14.00 WIB.

BACA JUGA: Aksi Kocak Jorge Martin Ketagihan Main Cukurukuk Jelang MotoGP Mandalika 2024

“Sebuah kesuksesan yang penting, namun aspek yang menarik dan penting adalah GP (balapan utama). Mari kita tunggu dan lihat besok,” kata Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Sabtu (28/9/2024).

Lebih lanjut, Bagnaia mengaku bisa lebih memahami motornya yang dalam beberapa balapan terakhir performanya kurang maksimal. Namun, dia tetap masih merasakan sesuatu yang aneh pada kuda besi.