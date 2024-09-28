Advertisement
MOTOGP

MotoGP Mandalika 2024: Bahagianya Aleix Espargaro Terima Banyak Hadiah dari Fans Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |09:42 WIB
MotoGP Mandalika 2024: Bahagianya Aleix Espargaro Terima Banyak Hadiah dari Fans Indonesia
Pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro. (Foto: Instagram/aleixespargaro)
A
A
A

MANDALIKA – Pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro tengah berbahagia jelang balapan MotoGP Mandalika 2024 karena mendapatkan begitu banyak hadiah dari para fans Indonesia. Jelas hal tersebut semakin menambah motivasi Espargaro untuk tampil di Sirkuit Mandalika saat sprint race maupun balapan utama.

Momen bahagia itu dibagikan lewat sebuah video yang diunggah oleh akun resmi Aprilia, @aprilia, pada Jumat (28/9/2024). Tim pabrikan Noale sampai mengatakan bahwa Santa Claus datang tiga bulan lebih cepat untuk Espargaro karena banyaknya hadiah yang didapatnya di Mandalika.

“JAYALAH INDONESIA. Apakah Santa Claus datang tiga bulan lebih awal untuk Aleix?” tulis keterangan video tersebut.

Dalam video itu, terlihat serombongan keluarga asal Indonesia menghampiri Aleix di paddock Sirkuit Mandalika. Dengan seragam hitam-hitam, mereka membawakan rider berpaspor Spanyol itu dua kotak hadiah.

Aleix Espargaro dapat hadiah dari fans Indonesia

Kotak tersebut berisikan berbagai macam pernak-pernik, mulai dari boneka beruang kecil, gelang dan bouquet bunga berukuran mungil. Selain itu, juga ada foto Espargaro bersama istrinya, Laura serta kedua anaknya, Max dan Mia.

Kemudian, fans tersebut juga memberikan pembalap berusia 35 tahun itu sebuah hiasan berbahan akrilik. Nampak wajah keluarga kecil sang rider terukir di dalamnya sehingga terlihat sangat manis.

Halaman:
1 2
