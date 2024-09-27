Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Resmi Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia MMA GAMMA 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |18:40 WIB
Indonesia Resmi Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia MMA GAMMA 2024
Kejuaraan MMA Dunia GAMMA 2024 akan berlangsung 6-14 Desember 2024 (Foto: ist)
GLOBAL Association of Mix Martial Arts (GAMMA) secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Kejuaraan MMA Dunia GAMMA 2024 (GAMMA World MMA Championship 2024), yang akan berlangsung dari tanggal 6-14 Desember 2024. Acara tahun ini akan menjadi sejarah karena atlet U-18 dan Senior akan bertanding bersama dalam kompetisi gabungan untuk pertama kalinya, menjadikannya sebagai momen penting bagi komunitas GAMMA.

Kejuaraan ini diselenggarakan oleh PB Pertacami (Pengurus Besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia) yang merupakan anggota GAMMA dari Indonesia; dan didukung oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Acara yang akan dipenuhi dengan kompetisi intens ini akan berlangsung selama tujuh (7) hari dan bertempat di Dewa MMA Arena, Banten.

Sekitar 500 atlet yang mewakili 80 negara anggota GAMMA diperkirakan akan hadir, menjadikannya acara GAMMA terbesar hingga saat ini, setelah Kejuaraan Dunia 2023 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand.

Jadwal kejuaraan dunia ini mencakup tiga (3) hari pertandingan bagi atlet U18, dan empat (4) hari pertandingan bagi atlet senior dengan kategori MMA dan Striking MMA, yang akan menampilkan bakat-bakat baru dan juga atlet-atlet berpengalaman. Selain kompetisi, penyelenggara juga menyiapkan upacara dan acara khusus untuk menyambut atlet MMA terbaik dunia yang akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Desember 2024.

Presiden GAMMA Alexander Engelhardt mengungkapkan, “Kami sangat antusias untuk mengadakan Kejuaraan Dunia GAMMA untuk pertama kalinya di Indonesia. Indonesia telah menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang sangat baik bagi acara seni bela diri. Dengan kombinasi unik atlet U18 dan Senior yang bertanding bersama,kejuaraan tahun ini akan luar biasa."

