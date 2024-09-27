Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin dan Pedro Acosta Balapan Pakai Bentor Jelang MotoGP Mandalika 2024, Martinator Kalah Jago!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |20:36 WIB
Jorge Martin dan Pedro Acosta Balapan Pakai Bentor Jelang MotoGP Mandalika 2024, Martinator Kalah Jago!
Jorge Martin dan Pedro Acosta balapan bentor jelang MotoGP Mandalika 2024. (Foto: Djanti Virantika/Okezone)
LOMBOK – Dua bintang MotoGP, Jorge Martin dan juga Pedro Acosta, adu cepat naik becak motor (bentor) di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) jelang MotoGP Mandalika 2024. Meski lebih unggul di atas sirkuit pada MotoGP 2024, Jorge Martin ternyata kalah jago soal naik bentor dari Pedro Acosta.

Ya, Jorge Martin dan juga Pedro Acosta dapat challenge dalam acara Red Bull Energy Drink blue and silver jelang MotoGP Mandalika 2024. Kedua pembalap itu diminta mengikuti sejumlah tantangan dalam acara yang bertajuk Unserious Race edisi Becak Race.

Pedro Acosta dan Jorge Martin balapan bentor

Dalam gelaran Unserious Race di Indonesia, para pembalap MotoGP diminta melakukan sejumlah tantangan menggunakan becak motor atau yang biasa disebut bentor. Bentor sendiri diketahui merupakan kendaraan tradisional Indonesia.

Sejumlah tantangan harus dilalui Martinator -julukan Jorge Martin- dan Pedro Acosta sembari balapan menggunakan bentor. Salah satunya adu kecepatan mengambil bahan masakan dari warung-warung kecil dan memberikannya kepada chef untuk menyajikan plecing kangkung yang merupakan makanan khas Pulau Lombok.

Pedro Acosta dan Jorge Martin balapan bentor

(Momen Pedro Acosta dan Jorge Martin saat balapan bentor. Foto: Djanti Virantika/Okezone)

Adu balap ini dilakukan sembari menikmati indahnya pemandangan alam di Mandalika. Hal ini menunjukkan bahwa Red Bull bukan hanya soal adu cepat, namun juga tentang menikmati aktivitas dengan semangat dan energi, kapan saja dan di mana saja.

Pedro Acosta dan Jorge Martin balapan bentor

(Momen Pedro Acosta dan Jorge Martin saat balapan bentor. Foto: Djanti Virantika/Okezone)

Aksi Acosta dan Martin balapan menggunakan bentor ini berlangsung seru dan penuh gelak tawa. Pasalnya, ada sejumlah tingkah lucu yang diperlihatkan mereka di tengah persaingan.

