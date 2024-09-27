Ini Sosok Pembalap Top yang Paling Jago dan Ngawur saat Tes Bahasa Indonesia Jelang MotoGP Mandalika 2024

INI sosok pembalap top yang paling jago dan ngawur saat tes Bahasa Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024. Sesi itu cukup mencuri perhatian!

Sesi tes itu berlangsung di tengah konferensi pers MotoGP Mandalika 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Kamis 26 September sore WIB. Empat pembalap yakni Marc Marquez, Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini, didapuk untuk berbicara dengan media.

Acara dibuka dengan berbagi pendapat dengan seputar perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024, kalender MotoGP di musim depan, hingga prediksi hasil balapan MotoGP Mandalika 2024 akhir pekan ini. Setelah itu, barulah sesi tes Bahasa Indonesia dimulai.

Pada sesi ini, setiap pembalap diberikan sejumlah kata dalam Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan balapan dan kehidupan sehari-hari. Tugas Martin, Marquez, Bagnaia, dan Bastianini adalah menuliskan kata tersebut dalam Bahasa Inggris.

Menariknya, rupanya ada pembalap yang cukup fasih dalam Bahasa Indonesia, yakni Martin. Sepanjang sesi ini, pembalap Pramac Ducati itu sukses menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan tepat.

Berbeda dengan Martin, tiga pembalap lain harus remedial karena banyak salah menjawab. Bagnaia justru kebingungan. Beberapa kali, juara bertahan MotoGP itu tengok kanan kiri dan mengaku mencontek jawaban dari pembalap lain.