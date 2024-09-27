Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Sosok Pembalap Top yang Paling Jago dan Ngawur saat Tes Bahasa Indonesia Jelang MotoGP Mandalika 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |16:32 WIB
Ini Sosok Pembalap Top yang Paling Jago dan <i>Ngawur</i> saat Tes Bahasa Indonesia Jelang MotoGP Mandalika 2024
Enea Bastianini termasuk pembalap yang ngawur menjawab tes Bahasa Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Instagram/@bestia23)
A
A
A

INI sosok pembalap top yang paling jago dan ngawur saat tes Bahasa Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024. Sesi itu cukup mencuri perhatian!

Sesi tes itu berlangsung di tengah konferensi pers MotoGP Mandalika 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Kamis 26 September sore WIB. Empat pembalap yakni Marc Marquez, Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini, didapuk untuk berbicara dengan media.

Francesco Bagnaia dan Jorge Martin tes Bahasa Indonesia (Foto: Instagram/@motogp)

Acara dibuka dengan berbagi pendapat dengan seputar perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024, kalender MotoGP di musim depan, hingga prediksi hasil balapan MotoGP Mandalika 2024 akhir pekan ini. Setelah itu, barulah sesi tes Bahasa Indonesia dimulai.

Pada sesi ini, setiap pembalap diberikan sejumlah kata dalam Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan balapan dan kehidupan sehari-hari. Tugas Martin, Marquez, Bagnaia, dan Bastianini adalah menuliskan kata tersebut dalam Bahasa Inggris.

Menariknya, rupanya ada pembalap yang cukup fasih dalam Bahasa Indonesia, yakni Martin. Sepanjang sesi ini, pembalap Pramac Ducati itu sukses menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan tepat.

Berbeda dengan Martin, tiga pembalap lain harus remedial karena banyak salah menjawab. Bagnaia justru kebingungan. Beberapa kali, juara bertahan MotoGP itu tengok kanan kiri dan mengaku mencontek jawaban dari pembalap lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement