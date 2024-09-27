5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Mandalika 2024, Nomor 1 Bukan Marc Marquez!

BERIKUT lima pembalap calon pemenang MotoGP Mandalika 2024. Namun, sang kandidat utama bukanlah Marc Marquez.

MotoGP Mandalika 2024 akan digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Balapan utama dijadwalkan berlangsung Minggu 29 September 2024 pukul 15.00 WIB.

Lalu, siapa saja lima pembalap calon pemenang MotoGP Mandalika 2024? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Mandalika 2024

5. Marc Marquez





Pembalap satu ini memang tidak dijagokan untuk menang di Mandalika. Akan tetapi, Marquez berambisi besar untuk memenangi balapan di Indonesia.

Dari dua seri yang sudah digelar di Mandalika, pembalap asal Spanyol ini tak pernah mendapat hasil bagus. Maka dari itu, Marquez belum tentu jadi pemenang pada akhir pekan nanti.

4. Maverick Vinales





Musim lalu, pembalap asal Spanyol ini finis sebagai runner-up. Vinales tentu menjadi salah satu kandidat untuk mememangi balapan musim ini.

Akan tetapi, motor Aprilia RS-GP musim ini mengalami inkonsistensi performa. Walau begitu, Vinales tetap masuk dalam kandidat pemenang.