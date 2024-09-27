Advertisement
MOTOGP

2 Sirkuit MotoGP yang Bukan Favorit Marc Marquez, Nomor 1 Sirkuit Mandalika

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |13:00 WIB
2 Sirkuit MotoGP yang Bukan Favorit Marc Marquez, Nomor 1 Sirkuit Mandalika
Berikut dua sirkuit MotoGP yang bukan favorit Marc Marquez (Foto: Gresini Racing)
DUA Sirkuit MotoGP yang bukan favorit Marc Marquez menarik untuk dibahas. The Baby Alien memasukkan Sirkuit Mandalika sebagai salah satu lintasan yang menurutnya kurang bersahabat

Bukan tanpa sebab, Marc Marquez memang selalu kurang beruntung ketika tampik di Sirkuit Mandalika. Semenjak Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022, Marc Marquez belum pernah menyentuh garis finis. Termasuk Sirkuit Mandalika, berikut dua Sirkuit MotoGP yang bukan Favorit Marc Marquez.

2. Sirkut Brno (Republik Ceko)


Marc Marquez pernah menyebut Sirkuit Brno sebagai salah satu trek yang bukan menjadi favoritnya. The Baby Alien tercatat selalu mendapat hasil berbeda ketika tampil mengaspal di sirkuit yang terletak di Republik Ceko itu.

“Ini bukan salah satu trek favorit saya. Saya mendapat hasil berbeda-beda di sini pada balapan-balapan terdahulu," ujar Marc Marquez.

"Tetapi kami datang dengan momentum bagus. Kami akan bekerja keras agar siap untuk menghadapi pertarungan,” lanjutnya

