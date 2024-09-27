Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Rekor Gila yang Berpotensi Pecah di MotoGP Mandalika 2024, Nomor 1 Milik Marc Marquez

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |11:08 WIB
5 Rekor Gila yang Berpotensi Pecah di MotoGP Mandalika 2024, Nomor 1 Milik Marc Marquez
Berikut lima rekor gila yang berpotensi pecah di MotoGP Mandalika 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LIMA rekor gila yang akan berpotensi pecah di MotoGP Mandalika 2024 menarik untuk dibahas. Salah satunya ada rider Gresini Racing, Marc Marquez yang bisa mencetak rekor pada balapan nanti.

Rangkaian balapan MotoGP Mandalika 2024 dimulai pada hari ini, Jumat (27/9/2024). Para pembalap melakoni sesi latihan bebas di hari pertama. Berikut lima rekor gila yang akan berpotensi pecah di MotoGP Mandalika 2024

5. Rekor Kemenangan ke-900 Pembalap Italia


Pertama ada rekor kemenangan ke-900 pembalap Italia yang bisa terjadi di MotoGP Mandalika 2024. Melihat dari peta persiangan, cukup banyak pembalap Ducati yang tampil kompetitif musim ini.

Sebut saja Enea Bastianini, Marco Bezzecchi hingga juara bertahan Francesco Bagnaia. Bukan tidak mungkin rekor kemenangan ke-900 pembalap Italia akan pecah di MotoGP Mandalika 2024.

4. Rekor Pembalap Termuda di Podium Juara


Selanjutnya ada rekor kemenangan pembalap termuda yang bisa tercipta di MotoGP Mandalika 2024. Pembalap GasGas Pedro Acosta akan berusia 20 tahun dan 127 pada balapan akhir pekan ini.

Jika mampu meraih kemenangan, artinya Acosta akan menjadi pembalap termuda kedua yang bisa menang kelas MotoGP/500cc setelah Marc Marquez (20 tahun dan 63 hari di MotoGP Amerika Serikat 2023).

3. Dominasi Pembalap Ducati di Sprint Race


Para pembalap Ducati benar-benar mendominasi balapan di MotoGP 2024. Tidak hanya pada balapan utama, mereka juga hampir selalu mengisi podium di sesi sprint race (balapan sprint).

Dari 14 balapan sprint, sebanyak 11 diantaranya dikuasai rider Ducati. Sementara tiga balapan lainnya jadi milik duo Aprilia yakni Vinales (Amerika Serikat, Portugal) dan Aleix Espargaro (Catalunya).

Halaman:
1 2
