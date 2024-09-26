Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Macau Open 2024: Kalahkan Ganda Taiwan, Dejan/Gloria ke Perempat Final

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |11:56 WIB
Hasil Macau Open 2024: Kalahkan Ganda Taiwan, Dejan/Gloria ke Perempat Final
Dejan/Gloria melaju ke perempatfinal Macau Open 2024 (Foto: PBSI)
PASANGAN ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, melaju ke perempat final Macau Open 2024. Dejan/Gloria sukses mengatasi duet Taiwan, Po Li-Wei/Chang Ching Hui dua game langsung 21-8 dan 21-12.

Dengan hasil tersebut, Dejan/Gloria melangkah ke perempat final turnamen Super 300 itu. Selanjutnya, mereka akan bersua dengan pemenang laga antara pasangan Thailand, Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat kontra wakil Taiwan lainnya, Liu Kuang Heng/Jheng Yu Chieh.

Bermain di Macao East Asian Games Dome, Kamis (26/9/2024) pagi WIB, Dejan/Gloria tampil perkasa sejak awal pertandingan. Mereka memulai dengan sangat percaya diri sehingga bisa menekan lawan dan memimpin 6-2.

Smash-smash tajam yang dilancarkan oleh Dejan pun sulit dikembalikan oleh lawan. Di samping itu Gloria bermain ciamik di depan net. Alhasil, dengan mudah mereka menjauh dengan keunggulan 11-3 di interval gim pertama.

Dominasi pasangan PB Djarum itu pun berlanjut setelah jeda. Mereka benar-benar membuat Po/Chang tak berkutik sehingga mereka memperlebar keunggulan menjadi 16-8 sebelum akhirnya menutup gim pertama dengan skor telak 21-8.

Pada gim kedua, Po/Chang memberikan perlawanan lebih sengit. Aksi jual beli serangan dalam tempo cepat terjadi hingga mencapai skor 4-4.

