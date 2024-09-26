Advertisement
NETTING

Tak Terdengar Usai Olimpiade Paris 2024, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Akhirnya Muncul Juga

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |00:00 WIB
Tak Terdengar Usai Olimpiade Paris 2024, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Akhirnya Muncul Juga
Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
JAKARTA - Pencinta bulu tangkis Tanah Air mungkin bertanya-tanya, ke mana ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akhir-akhir ini? Sebab memang usai pulang dari Olimpiade Paris 2024, Apriyani/Siti bak menghilang karena harus absen dari sejumlah turnamen.

Sejak gelaran Olimpiade Paris 2024, Apriyani/Fadia memang belum mengikuti satu turnamen BWF World Tour. Berbagai spekulasi tentang kondisi Apriyani/Fadia pun bermunculan.

Namun, Fadia menegaskan bahwa kondisi dirinya saat ini baik-baik saja. Selama masa tenang itu, ia pun menjadikan momen itu sebagai waktu memulihkan pikiran dan mental usai tersingkir di fase grup Olimpiade Paris 2024.

"Alhamdulillah kabarnya baik, masih latihan terus seperti biasa. Latihan rutin terus. Kemarin cuman libur gak sampai satu minggu habis Olimpiade setelah itu balik lagi latihan," ungkap Fadia saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Kamis (26/9/2024).

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

"Kondisi sejauh ini sih aku, terutama aku sudah pulih 100%. Cuma ada beberapa yang harus diperbaiki juga, harus dievaluasi lagi, dan kalau buat pertandingan selanjutnya sih sebenernya sudah siap secara mental," tambahnya.

