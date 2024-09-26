Kalender MotoGP 2025 Resmi Dirilis, MotoGP Mandalika Jadi Awal Oktober!

DORNA Sports resmi merilis kalender balap MotoGP 2025. MotoGP Mandalika 2025 akan digelar pada 3-5 Oktober, sementara seri pembuka dihelat di Thailand.

Secara keseluruhan MotoGP 2025 akan menggelar 22 seri di 18 negara. Jumlahnya masih sama seperti jadwal tahun ini sebelum akhirnya berkurang menjadi 20 seri saja karena dibatalkannya GP India dan Kazakhstan 2024.

Terdapat satu debutan pada balapan MotoGP 2025 yakni GP Hungaria di Sirkuit Balaton Park. Selain itu, musim depan para pembalap dan penggemar balapan motor paling bergengsi di dunia itu juga akan menyambut kembalinya GP Republik Ceko di Sirkuit Brno.

MotoGP 2025 sendiri akan dimulai dengan ujicoba pramusim di Malaysia dan Thailand. Setelah itu, GP Thailand 2025 akan menjadi seri pembuka untuk kali pertama dalam sejarah.

Ini juga akan menjadi start musim MotoGP pertama di Asia Tenggara dalam 25 tahun terakhir. Selepas itu, balapan akan berlanjut ke Argentina dan Amerika Serikat.

Kemudian setelah bulan ramadhan berakhir, MotoGP akan bergulir di Qatar pada 11-13 April 2025. Barulah Marc Marquez dkk akan mentas di Eropa yang dimulai dari GP Prancis, Inggris, Aragon, Italia, Belanda, Jerman, Ceko, Austria, Hungaria, Catalunya dan tur di Benua Biru akan ditutup di San Marino pada 12-14 September tahun depan.