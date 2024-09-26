Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kalender MotoGP 2025 Resmi Dirilis, MotoGP Mandalika Jadi Awal Oktober!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |17:04 WIB
Kalender MotoGP 2025 Resmi Dirilis, MotoGP Mandalika Jadi Awal Oktober!
Berikut kalender balap resmi MotoGP 2025 (Foto: MPI/Arif Julianto)
A
A
A

DORNA Sports resmi merilis kalender balap MotoGP 2025. MotoGP Mandalika 2025 akan digelar pada 3-5 Oktober, sementara seri pembuka dihelat di Thailand.

Secara keseluruhan MotoGP 2025 akan menggelar 22 seri di 18 negara. Jumlahnya masih sama seperti jadwal tahun ini sebelum akhirnya berkurang menjadi 20 seri saja karena dibatalkannya GP India dan Kazakhstan 2024.

Sprint Race MotoGP Prancis 2025

Terdapat satu debutan pada balapan MotoGP 2025 yakni GP Hungaria di Sirkuit Balaton Park. Selain itu, musim depan para pembalap dan penggemar balapan motor paling bergengsi di dunia itu juga akan menyambut kembalinya GP Republik Ceko di Sirkuit Brno.

MotoGP 2025 sendiri akan dimulai dengan ujicoba pramusim di Malaysia dan Thailand. Setelah itu, GP Thailand 2025 akan menjadi seri pembuka untuk kali pertama dalam sejarah.

Ini juga akan menjadi start musim MotoGP pertama di Asia Tenggara dalam 25 tahun terakhir. Selepas itu, balapan akan berlanjut ke Argentina dan Amerika Serikat.

Kemudian setelah bulan ramadhan berakhir, MotoGP akan bergulir di Qatar pada 11-13 April 2025. Barulah Marc Marquez dkk akan mentas di Eropa yang dimulai dari GP Prancis, Inggris, Aragon, Italia, Belanda, Jerman, Ceko, Austria, Hungaria, Catalunya dan tur di Benua Biru akan ditutup di San Marino pada 12-14 September tahun depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement