Aksi Kocak Pembalap Moto2 Jualan Es Krim Keliling Pantai Jelang MotoGP Mandalika 2024

AKSI kocak ditunjukkan pembalap Moto2, Filip Salac, jelang mentas di MotoGP Mandalika 2024. Salac menjadi penjual es krim keliling dengan motor matic di pinggir pantai.

MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung pada akhir pekan ini. Para pembalap dari berbagai kelas yang ada pun mulai berdatangan ke Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak awal pekan, termasuk Salac.

Salac pun langsung melakukan aksi kocak begitu tiba di Mandalika. Dia meminjam motor matic milik penjual es krim dan mencoba berjualan dengan berkeliling pantai.

Dengan bertelanjang dada dan tanpa alas kaki, pembalap asal Ceko itu pun memulai aksinya. Dia pun sempat berinteraksi dengan penjual es krim lainnya yang nampak mencoba memberi tahu rute berjualan di area pantai tersebut.

BACA JUGA:

Suara jingle khas es krim lokal itu pun membuat tingkah Salac semakin terlihat lucu. Rekan-rekannya pun tertawa melihat tingkah konyolnya yang sangat melokal itu.

Momen tersebut dibagikan Salac lewat video yang diunggahnya di Instagram pribadinya, @filipsalac12, pada Rabu (25/9/2024). Dia benar-benar nampak menikmati perannya sebagai penjual es krim keliling.