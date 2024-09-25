Kisah Aleix Espargaro Kaget Melihat Ibu-Ibu Bonceng Tiga Anak saat Pulang Sekolah di Mandalika

KISAH Aleix Espargaro menarik untuk diulas. Sebab, pembalap Aprilia itu sempat kaget melihat ibu-ibu bonceng tiga anak saat pulang sekolah di Mandalika.

Hal itu terjadi saat Aleix Espargaro baru pertama kali datang ke Indonesia untuk balapan di Sirkuit Mandalika pada 2022 lalu. Karena merupakan edisi perdana MotoGP digelar di Indonesia, maka wajar apabila banyak pembalap yang mengeksplor keindahan alam dan budaya masyarakat.

Tak luput dari mata para pembalap adalah kebiasaan unik masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kebiasaan membonceng tiga anak sekaligus di atas satu sepeda motor.

Di Indonesia, hal seperti ini mungkin telah menjadi hal lumrah yang banyak dilakukan. Dengan menggunakan satu sepeda motor, seorang ayah atau ibu akan membonceng beberapa anak hingga terkadang anak tetangga untuk diantar jemput ke sekolah.

Namun bagi para pembalap MotoGP seperti Aleix Espargaro, ini adalah hal yang sangat aneh dan unik. Sebab, di negara-negara Eropa, aksi bonceng tiga anak sekaligus adalah hal yang dilarang.

Karena merasa terkesan, aksi unik seorang ibu yang membonceng tiga anak pulang sekolah itupun langsung diabadikan oleh Espargaro dan kemudian diunggah di akun instagram pribadinya. Dirinya merasa bingung, namun terkesan dengan kebolehan sang ibu.

Saking terkesannya, Aleix Espargaro pun sampai meniru gaya ibu yang membonceng tiga anak pulang sekolah itu. Bersama dengan dua kru timnya, pembalap asal Spanyol itu melakukan aksi bonceng tiga di paddock Sirkuit Mandalika menggunakan salah satu motor balapnya.

“The Power of Emak-emak MotoGP Style!” tulis Aleix Espargaro di akun twitternya.