Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Aleix Espargaro Kaget Melihat Ibu-Ibu Bonceng Tiga Anak saat Pulang Sekolah di Mandalika

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |11:55 WIB
Kisah Aleix Espargaro Kaget Melihat Ibu-Ibu Bonceng Tiga Anak saat Pulang Sekolah di Mandalika
Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH Aleix Espargaro menarik untuk diulas. Sebab, pembalap Aprilia itu sempat kaget melihat ibu-ibu bonceng tiga anak saat pulang sekolah di Mandalika.

Hal itu terjadi saat Aleix Espargaro baru pertama kali datang ke Indonesia untuk balapan di Sirkuit Mandalika pada 2022 lalu. Karena merupakan edisi perdana MotoGP digelar di Indonesia, maka wajar apabila banyak pembalap yang mengeksplor keindahan alam dan budaya masyarakat.

Tak luput dari mata para pembalap adalah kebiasaan unik masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kebiasaan membonceng tiga anak sekaligus di atas satu sepeda motor.

Di Indonesia, hal seperti ini mungkin telah menjadi hal lumrah yang banyak dilakukan. Dengan menggunakan satu sepeda motor, seorang ayah atau ibu akan membonceng beberapa anak hingga terkadang anak tetangga untuk diantar jemput ke sekolah.

Namun bagi para pembalap MotoGP seperti Aleix Espargaro, ini adalah hal yang sangat aneh dan unik. Sebab, di negara-negara Eropa, aksi bonceng tiga anak sekaligus adalah hal yang dilarang.

Karena merasa terkesan, aksi unik seorang ibu yang membonceng tiga anak pulang sekolah itupun langsung diabadikan oleh Espargaro dan kemudian diunggah di akun instagram pribadinya. Dirinya merasa bingung, namun terkesan dengan kebolehan sang ibu.

Saking terkesannya, Aleix Espargaro pun sampai meniru gaya ibu yang membonceng tiga anak pulang sekolah itu. Bersama dengan dua kru timnya, pembalap asal Spanyol itu melakukan aksi bonceng tiga di paddock Sirkuit Mandalika menggunakan salah satu motor balapnya.

“The Power of Emak-emak MotoGP Style!” tulis Aleix Espargaro di akun twitternya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement