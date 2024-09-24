Perlukah Fajar Alfian/Rian Ardianto Dirombak? Marcus Gideon Bilang Begini

Marcus Fernaldi Gideon menjawab soal apakah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto perlu dirombak atau tidak (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

TANGERANG – Marcus Fernaldi Gideon angkat bicara mengenai perlukah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dirombak atau tidak. Mantan peringkat 1 dunia nomor ganda putra itu melihat keduanya masih bermain dengan baik.

Fajar/Rian sempat menjadi raja di sektor ganda putra dengan keberhasilan mereka merengkuh ranking 1 dunia pada 27 Desember 2022. Tak sampai satu tahun kemudian, mereka harus merelakan posisi puncak dan kini menduduki posisi tujuh dunia.

Menurunnya performa dan juga ranking dari Fajar/Rian membuat munculnya pertanyaan apakah sudah waktunya untuk memisah keduanya dan membentuk pasangan baru. Ketika ditanya mengenai hal itu, Marcus berkelakar tidak punya hak untuk itu.

"Waduh, itu bukan hak saya, lah," jawab Marcus Gideon kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Tangerang, Selasa (24/9/2024).

Koh Sinyo –sapaan akrabnya- menilai sebenarnya Fajar/Rian masih oke. Hanya saja memang, ia menyebut FajRi saat ini sedang tidak terlihat karena tertutup oleh performa duet baru seperti Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin yang sedang moncer.

"Tapi mereka (Fajar/Rian) masih bagus juga mainnya, masih oke, lah. Hanya saja memang yang muda-muda baru ada perombakan dan masih sangat segar, jadi terlihatnya menonjol banget. Fajar/Rian masih seimbang, lah, kalau menurut saya," terang Marcus.