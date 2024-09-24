5 Rival Terberat Valentino Rossi yang Putuskan Pensiun Duluan dari MotoGP, Nomor 1 Pernah Dibantu Marc Marquez Juara Dunia

Valentino Rossi pensiun pada 2021 tetapi lima rivalnya ini lebih dulu gantung helm (Foto: MotoGP)

BERIKUT lima rival terberat Valentino Rossi yang putuskan pensiun duluan dari MotoGP. Salah satunya pernah dibantu Marc Marquez untuk titel juara dunia!

Hal ini sangat menarik mengingat para rival itu baru terjun ke dunia MotoGP setelah Rossi malang melintang hingga meraih juara dunia. Namun sebelum The Doctor pensiun, mereka yang baru beberapa musim berkecimpung justru memilih berhenti.

Lalu, siapa saja pembalap-pembalap itu? Simak ulasan berikut ini.

5. Marco Melandri





Pembalap ini merupakan rival Rossi sejak masih anak-anak. Memiliki usia sekitar empat tahun lebih muda, Melandri menyusul kompatriotnya untuk balapan di MotoGP pada 2003. Ia pun sempat menjadi pesaing berat dalam meraih gelar juara di musim 2005.

Namun pada 2011, Melandri memilih meninggalkan MotoGP dan beralih ke balapan WSBK. Meski sempat kembali selama setengah musim, pada akhirnya pembalap Italia itu memutuskan pensiun pada 2019 sebelum Rossi.

4. Nicky Hayden





Pembalap ini adalah salah satu rival berat Rossi khususnya pada perebutan gelar juara dunia MotoGP 2006. Sayangnya, setelah bertahun-tahun bersaing, Hayden justru pensiun dari MotoGP dan pindah haluan untuk menjadi pembalap WSBK.

Alasannya adalah pada 2015 tidak ada lagi tim yang bersedia menampungnya. Naas, dua tahun berselang Hayden meninggal setelah terlibat kecelakaan lalu lintas.