HOME SPORTS MOTOGP

Bawa-Bawa Valentino Rossi dan Marc Marquez, Pedro Acosta Komentari Duel Panas Jorge Martin vs Enea Bastianini di MotoGP Emilia Romagna 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |03:02 WIB
Bawa-Bawa Valentino Rossi dan Marc Marquez, Pedro Acosta Komentari Duel Panas Jorge Martin vs Enea Bastianini di MotoGP Emilia Romagna 2024
Jorge Martin dan Enea Bastianini kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
PEMBALAP debutan MotoGP 2024, Pedro Acosta, ikut berkomentar atas duel panas Jorge Martin vs Enea Bastianini di MotoGP Emilia Romagna 2024. Dia pun turut membawa-bawa nama dua bintang MotoGP, Marc Marquez dan Valentino Rossi dalam membahas hal tersebut.

Ya, persaingan sengit tersaji dalam perebutan kemenangan di balapan utama MotoGP Emilia Romagna 2024. Balapan itu digelar di Sirkuit Misano, San Marino, pada Minggu 22 September 2024 malam WIB.

Jorge Martin

Dalam balapan itu, awalnya Francesco Bagnaia bisa memimpin mulus balapan. Sampai akhirnya, dia harus menyudahi balapannya lebih awal karena terjatuh.

Alhasil, Jorge Martin yang sejak awal mengekornya pun langsung naik ke urutan pertama. Martin dipepet ketat rekan setim Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo, yakni Enea Bastianini.

Duel sengit Martin vs Bastianini dalam memperebutkan kemenangan terus tersaji sampai memasuki lap terakhir. Kemudian, Bastianini melakukan aksi gila dengan memaksakan masuk dan mendahului Jorge Martin di tikungan.

Aksi Bastianini kala itu jadi sorotan besar karena nyaris bertabrakan dengan Martin. Martin pun terpaksa melebar agar tidak terjatuh. Kejadian ini langsung direspons Martin yang marah-marah di sirkuit.

Pada akhirnya, Bastianini pun keluar sebagai pemenang di MotoGP Emilia Romagna 2024. Sementara Jorge Martin, dia harus puas menempati posisi kedua. Podium ketiga pun dilengkapi oleh Marc Marquez.

Mendapati duel sengit nan dramatis itu, Pedro Acosta menilai Bastianini takkan dihukum karena overtake mengerikannya itu. Sebab, kondisi seperti ini kerap terjadi dalam balapan MotoGP.

