Hasil Lengkap Final China Open 2024: Tuan Rumah Nyaris Sapu Bersih Usai Borong 4 Gelar!

CHANGZHOU – Tim tuan rumah nyaris menyapu bersih semua nomor di ajang China Open 2024. Pasalnya empat wakil tuan rumah sukses memenangkan final turnamen bulu tangkis super 1000 tersebut dan hanya nomor ganda putra yang gagal diamankan oleh pasangan China.

Pada final China Open 2024 yang digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Minggu (22/9/2024), tuan rumah mengirimkan enam wakil. Masing-masing satu di setiap nomor dan hanya ganda putri yang semuanya adalah pasangan China.

Pada final tersebut, partai pertamanya pun adalah ganda putri karena sudah pasti dimenangkan oleh pasangan China. Tepatnya ada pertemuan antara Li Wenmei/Zhang Shuxian (China) vs Li Yijing/Luo Xumin (China).

Dari pertemuan tersebut, Li Yijing/Luo Xumin memastikan kemenangan usai mengalahkan rekan senegaranya dengan skor 11-21, 21-18, dan 21-8. Lalu di partai kedua ada ganda campuran, Feng Yanzhe/Huang Dongping (China) yang ditantang wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie.

Usai bertarung selama 1 jam 12 menit, Feng/Huang memastikan kemenangan. Mereka menang dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-17.

Beralih ke sektor tunggal putri, Wang Zhiyi (China) memastikan gelar juara usai menang atas wakil Jepang, Tomoka Miyazaki. Wang menang dengan skor 21-17 dan 21-15.

Lalu di sektor tunggal putra, wakil China, Weng Hongyang juga menang atas perwakilan Jepang, yaitu Kodai Naraoka. Weng menang dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-12.