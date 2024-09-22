Gagal ke Final China Open 2024, Jonatan Christie Ungkap Penyebab Kekalahan dari Weng Hong Yang

JONATAN Christie gagal ke Final China Open 2024 usai gagal mengatasi perlawanan Weng Hong Yang. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- mengungkapkan penyebab kekalahannya dari wakil tuan rumah di babak empat besar.

Jojo mengungkapkan bahwa kondisi lapangan berubah sepenuhnya hari ini dari yang tadinya berangin menjadi tidak berangin sedikitpun. Hal itu membuatnya harus beradaptasi lagi, tetapi Weng terus memberikan tekanan padanya sehingga permainannya tak bisa berkembang.

“Pertama, tidak tahu mengapa kondisi lapangan 180 derajat berubah dari sebelumnya. Yang biasa menang-kalah anginnya sangat terasa, hari ini tidak ada angin sama sekali. Itu membuat sedikit perubahan dari cara bermain yang disiapkan,” kata Jonatan dilansir dari rilis PBSI, Sabtu (21/9/2024).

“Adaptasinya mencari lagi dan beberapa kali harusnya poin malah melakukan kesalahan. Kesalahan kecil itu di pertandingan seperti ini bisa mengubah keadaan, mungkin kalau tidak melakukan itu cerita bisa berbeda,” tambahnya.

BACA JUGA:

“Di sisi lain, lawan dengan kondisi seperti itu, yang harusnya dia mati malah dapat poin pastinya menambah level percaya dirinya,” tuturnya.

“Hari ini saya akui penyelesaiannya kurang tenang dan mengolah bolanya agak ragu-ragu. Kurang plong, sangat disayangkan tapi ini jadi pelajaran yang sangat berharga,” pungkasnya.