Kemeriahan Penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024

ACEH - Pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 resmi ditutup dalam pagelaran di stadion utama Sumatera Utara, Sumut Sport Centre, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (20/9/2024) malam. Dan, selanjutnya PON XXII akan diselenggarakan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2028 mendatang.

Tak hanya disaksikan masyarakat luas, closing ceremony juga dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy serta sejumlah pejabat negara.

Dengan pagelaran nan megah, pertunjukan budaya yang memukau, tarian multi etnis hingga pesta kembang api memeriahkan upacara penutupan perhelatan olahraga terbesar di Indonesia ini. Tak ketinggalan, penampilan artis ibu kota mampu menyihir para penonton, baik yang hadir langsung maupun dari layar kaca.

PON ke-21 Aceh Sumut 2024, tidak hanya menghasilkan medali dan prestasi, tetapi juga kenangan tak terlupakan bagi para atlet, Pelatih dan penonton yang terlibat.

Kesuksesan PON ke-21 Aceh Sumut 2024, diharapkan mejadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain yang akan menjadi tuan rumah pon selanjutnya.

(Wikanto Arungbudoyo)