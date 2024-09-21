Kontingen Aceh Juara Umum Cabor Petanque PON XXI

BANDA ACEH - Berlaga di Sport Center Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, kontingen Aceh berhasil meraih dan menjadi juara dalam cabang olahraga petanque di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 dengan memperoleh total 10 medali.

Petanque diikuti 17 kontingen dengan 151 atlet dan mempertandingkan 13 nomor kejuaraan. Dari seluruh nomor yang dipertandingkan, kontingen Aceh berhasil meraih 4 medali emas, 1 perak dan 5 perunggu.

Hasil ini sekaligus keluar sebagai juara umum, menggeser pesaing terberatnya Jawa Timur, yang hanya meraih 2 emas dan 5 perak, kemudian disusul kontingen Jambi di posisi ketiga dengan raihan 1 emas, 4 perak dan 2 perunggu.

(Wikanto Arungbudoyo)