Marbot Masjid Asal Sulteng Raih Medali Emas di PON XXI, Bonus Umroh Gratis

MEDAN - Di partai final, Rahmat Dimas, atlet gateball asal Sulawesi Tengah pada nomor tunggal pria, berhasil mengalahkan kontingen asal Bali, Clinton Soeharto, dengan total selisih 22 poin.

Pada babak pertama, Dimas mendominasi permainan dengan selisih 11 poin, yakni skor 22-11 atas kontingen Bali. Sementara di babak kedua Dimas tak terbendung dan kembali memperoleh selisih 11 poin, dengan skor 21-10.

Dan atas prestasinya, Dimas yang sehari-hari bertugas sebagai marbot masjid di kawasan Palu ini, mendapat hadiah umroh dari Ketua Kontingen PON Sulawesi Tengah.

(Wikanto Arungbudoyo)