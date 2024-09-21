Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Marbot Masjid Asal Sulteng Raih Medali Emas di PON XXI, Bonus Umroh Gratis

Yudha Bahar , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |15:28 WIB
Marbot Masjid Asal Sulteng Raih Medali Emas di PON XXI, Bonus Umroh Gratis
Seorang marbot masjid merebut medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Youtube/Lintas iNews)
A
A
A

MEDAN - Di partai final, Rahmat Dimas, atlet gateball asal Sulawesi Tengah pada nomor tunggal pria, berhasil mengalahkan kontingen asal Bali, Clinton Soeharto, dengan total selisih 22 poin.

Pada babak pertama, Dimas mendominasi permainan dengan selisih 11 poin, yakni skor 22-11 atas kontingen Bali. Sementara di babak kedua Dimas tak terbendung dan kembali memperoleh selisih 11 poin, dengan skor 21-10.

Dan atas prestasinya, Dimas yang sehari-hari bertugas sebagai marbot masjid di kawasan Palu ini, mendapat hadiah umroh dari Ketua Kontingen PON Sulawesi Tengah.

(Wikanto Arungbudoyo)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
