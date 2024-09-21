Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal China Open 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin Tumbang di Tangan Wakil Malaysia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |18:05 WIB
Hasil Semifinal China Open 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin Tumbang di Tangan Wakil Malaysia
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin gagal melaju ke final China Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin takluk di babak semifinal China Open 2024 Super 1000. Mereka dikalahkan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dua gim langsung 14-21 dan 22-24.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Sabtu (21/9/2024) sore WIB, Fikri/Daniel terlibat pertarungan sengit dengan Goh/Izzuddin sejak awal pertandingan. Meski sempat tertinggal 4-6, mereka bisa mengejar di angka 6-6.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin

Setelah itu, pasangan anyar Indonesia tersebut berbalik unggul 10-7. Akan tetapi, duet Negeri Jiran menyamakan kedudukan menjadi 10-10.

Sayangnya, Fikri/Daniel banyak melakukan kesalahan sendiri setelah itu. Alhasil, mereka tertinggal lagi di angka 11-15.

Duet Pelatnas PBSI itu sempat bangkit dan memangkas ketertinggalan mereka menjadi 14-16. Akan tetapi, mereka kembali tak bisa mengimbangi permainan Goh/Izzuddin sehingga akhirnya kalah dengan skor 14-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Fikri/Daniel unggul 4-2 dan 5-3 lebih dulu. Namun Goh/Izzuddin denganc epat bisa menyusul di angka 6-5.

Halaman:
1 2
