Hasil Drawing Wakil Indonesia di Macau Open 2024: Kirim 10 Wakil, Ada Perang Saudara Fikri/Daniel vs Rahmat/Yeremia!

HASIL drawing wakil Indonesia di Macau Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kirim 10 wakil, ada perang saudara yang akan tersaji dengan mempertemukan Daniel Marthin/Muhammad Shohibul Fikri vs Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Ya, Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar lengkap hasil undian pertandingan Macau Open 2024. Macau Open 2024 akan berlangsung pada 24-29 September 2024 alias pekan depan.

Turnamen berlevel Super 300 itu memperebutkan total hadiah besar. Hadiahnya mencapai USD210 ribu atau setara dengan Rp3,18 miliar.

Berdasarkan hasil drawing, perang saudara itu terjadi di sektor ganda putra di mana Daniel Marthin/Muhammad Shohibul Fikri bersua dengan Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Dengan begitu, satu wakil Indonesia dipastikan gugur di babak 32 besar Macau Open 2024.

Sedangkan satu pasangan lainnya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan berjumpa dengan lawan dari negara lain. Mereka adalah Tori Aizawa/Daisuke Sano dari Jepang.

Beralih ke sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), mendapatkan lawan yang cukup mudah di babak 32 besar yakni, Vivien Sandorhazi dari Hungaria. Sementara itu, Komang Ayu Cahya Dewi bakal bersua dengan utusan Taiwan, Lin Hsiang Ti.

Di sektor tunggal putra, Alwi Farhan bentrok dengan pemain Malaysia, Cheam June Wei. Lalu, Yohanes Saut Marcellyno berjumpa dengan lawan yang cukup berat yakni unggulan kelima, Kantaphon Wangcharoen, asal Thailand.

Kemudian, dua pasang ganda putri Indonesia ditantang wakil Taiwan. Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum bertemu dengan Hsieh Mi Yen/Huang Tzu-Ling dan Arlya Nabila Thesa Munggaran/Az Zahra Ditya Ramadhani akan melawan Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan.

Terakhir, Indonesia hanya memiliki satu wakil saja di sektor ganda campuran, yakni Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Pasangan PB Djarum itu bersua dengan duet India, Kona Tarun/Sri Krishna Priya Kudaravalli.