Belum Puas Usai Lolos ke Semifinal, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Ingin Main di Final China Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |00:00 WIB
Belum Puas Usai Lolos ke Semifinal, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Ingin Main di Final China Open 2024
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
CHANGZHOU - Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, tengah berbahagia karena berhasil lolos ke semifinal China Open 2024. Namun, mereka tak mau berpuas diri usai merebut tiket semifinal, karena itu Dejan/Gloria siap berjuang lagi agar bisa main di final turnamen super 1000 tersebut.

Ya, Dejan/Gloria senang merasakan kegembiraan yang luar biasa usai tampil di perempatfinal China Open 2024. Pasalnya mencapai semifinal China Open 2024 menjadi pencapaian terbaik mereka sejauh ini di 2024 ini.

Dejan/Gloria melangkah ke semifinal usai menaklukkan pasangan Malaysia, Hoo Pang Ron/Cheng Yu Sin asal Malaysia dengan skor 21-14 dan 21-9. Laga tersebut berlangsung di Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, China, Jumat (20/9/2024) pagi WIB.

Jika berkaca pada performa Dejan/Gloria pada tahun ini, keduanya memang mendapat hasil kurang memuaskan. Dari seluruh turnamen dan berbagai level yang dijalani tahun ini, keduanya paling baik hanya menembus babak perempatfinal.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Karena itu, dengan pencapaian di semifinal China Open 2024, keduanya mengaku senang. Terlebih turnamen ini memiliki level yang tinggi yakni Super 1000.

"Alhamdulillah dan terima kasih buat semua yang selalu mendukung. Tahun ini tidak mudah untuk kami, banyak struggle juga jadi kembali ke semifinal Super 1000 adalah pencapaian yang sangat baik," ungkap Dejan dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (21/9/2024).

