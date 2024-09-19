Industri Game Terus Berkembang, Angela Tanoesoedibjo: Kompetisi E-Sport Bisa Jadi Saluran Minat, Bakat dan Prestasi Generasi Muda Indonesia

MEDAN – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Angela Tanoesoedibjo, menyadari betul industri game amat penting untuk Indonesia, termasuk kompetisi E-Sport. Ia pun menilai E-Sport ini bisa menjadi saluran minat, bakat dan prestasi generasi muda indonesia

Hal itu dikatakan Angela saat penutupan pelaksanaan cabang olahraga (cabor) e-sport Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 di Medan International Convention Center (MICC), Kota Medan, Kamis (19/9/2024).

Menurut Angela, industri game menjadi penting mengingat besarnya jumlah gamers di Indonesia. Jumlah gamers di Indonesia pada tahun 2023 lalu tercatat mencapai 43 persen dari total gamers di seluruh Asia Tenggara.

"Jumlah gamers di Indonesia secara total tahun 2023 saja sudah mencapai 174,1 juta gamers. Itu juta lho kawan-kawan.174,1 juta gamers di Indonesia itu artinya 43 persen dari total gamers di seluruh Asia tenggara. Itu besar sekali," kata Angela, Kamis (19/9/2024).

Industri game juga menjadi penting, sambung Angela, karena potensi penambahan gamers di Indonesia yang masih cukup tinggi.

"Penetrasi Internet dan smartphone, ini terus mendukung pertumbuhan dari industri game kita. e-Sport sendiri, ini merupakan bagian penting dari industri game indonesia," jelasnya.

Angela menjelaskan, e-Sport selain sebagai pertunjukan, e-sport bisa menjadi peningkatan minat untuk makin banyak orang yagn main game. Menjadi ajang promosi.