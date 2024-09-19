Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kandas di Babak Pertama China Open 2024, Gregoria Mariska: Ini Tamparan Buat Saya

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |00:19 WIB
Kandas di Babak Pertama China Open 2024, Gregoria Mariska: Ini Tamparan Buat Saya
Gregoria Marsika Tunjung kecewa berat terhenti di babak pertama China Open 2024 (Foto: PBSI)
GREGORIA Mariska Tunjung kecewa berat dengan kekalahannya di babak 32 besar China Open 2024. Gregoria mengatakan hasil buruk ini menjadi tamparan keras untuk dirinya.

Pada babak pertama China Open 2024, Gregoria menyerah dari wakil India, Malvika Bansod dengan skor 24-26 dan 19-21. Laga tersebut berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Rabu (18/9/2024) pagi WIB.

Kekalahan tersebut disesali Gregoria. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu mengaku tidak bermain dalam kondisi permainan terbaiknya saat melawan Bansod.

"Hari ini saya tidak menunjukkan level permainan terbaik saya, seharusnya saya bisa bermain lebih bagus dari yang saya tampilkan tadi," ucap Gregoria, dalam keterangan pers PBSI, Rabu (18/9/2024).

Hasil ini pun menjadi kedua kalinya bagi Gregoria tersingkir di babak awal setelah Olimpiade Paris 2024. Sebelum China Open 2024, ia juga gugur di babak 16 besar Hong Kong Open 2024.

"Kekalahan ini menjadi tamparan buat saya, di dua turnamen pertama setelah Olimpiade hasilnya tidak sesuai yang saya inginkan. Bukan hanya dari segi hasil tapi juga performa," tambah pemain berusia 25 tahun itu.

