Jorge Martin Dapat Pesan dari Aleix Espargaro Sebelum Perkuat Aprilia Racing di MotoGP 2025

ALEIX Espargaro memberikan peringatan kepada Jorge Martin sebelum The Martinator memperkuat Aprilia musim depan. Aleix mengungkapkan motor RS-GP milik Aprilia bukan tipe yang mudah dikuasai.

Aprilia mengalami perombakan besar pada MotoGP 2025 mendatang. Setelah delapan tahun bersama, Espargaro meninggalkan mereka dan berhenti menjadi pembalap penuh waktu.

Begitu juga dengan Maverick Vinales, yang turut hengkang dari Aprilia usai lebih dari tiga tahun bersama. Sebagai gantinya, pada musim depan tim pabrikan Italia itu bakal diperkuat oleh pemimpin klasemen MotoGP 2024 saat ini, Jorge Martin dan peringkat ketiga musim lalu, Marco Bezzecchi, yang keduanya masing-masing berasal dari tim satelit Ducati, Pramac dan VR46 Racing Team.

Espargaro jelas merupakan orang yang paling paham dengan motor RS-GP saat ini karena memulainya dari nol hingga berevolusi menjadi motor pemenang. Dia pun memperingatkan Martin untuk mengubah mentalitasnya dan menyesuaikannya dengan kondisi Aprilia.

Pasalnya, Martinator -julukan Martin- mengendarai motor Ducati Desmosedici GP sejak awal kariernya di MotoGP hingga sekarang, yang merupakan motor paling kompetitif dan telah mendominasi kelas utama dalam beberapa musim terakhir. Oleh karena itu, Espargaro menilai tidak akan mudah bagi sahabatnya itu untuk terbiasa menunggangi motor ‘jelek’.

“Hal tersulit bagi Jorge adalah saya memulai dari P20 dan meraih beberapa kemenangan, dan itu tidak mudah. Artinya saya sudah terbiasa mengendarai sepeda jelek,” kata Espargaro dilansir dari Corsedimoto, Rabu (18/9/2024).