Hasil Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Jawa Tengah, Jawa Barat ke Final

TIM voli Putri Jwa Barat sukses meraih kemenangan di babak semifinal Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Mereka menghajar Jawa Tengah dengan skor 3-0 (25-21, 25-18 dan 25-22).

Dalam pertandingan yang dihelat di GOR Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (18/9/2024) sore WIB itu, Jawa Barat tampil gemilang sejak awal pertandingan. Serangan mereka jauh lebih efektif dibanding Jawa Tengah sehingga mereka unggul 5-3 dan 8-4.

Selain itu, Jawa Barat juga berkali-kali mampu memblok serangan lawan. Alhasil, mereka terus menjauh dengan keunggulan 18-12.

Terus menekan, serangan yang dilakukan Jawa Barat sangat sulit diredam oleh Jawa Tengah. Mereka pun terus unggul di angka 22-17 dan kemudian menutup set pertama dengan skor 25-21.

Pada set kedua, Jawa Barat masih terus mendominasi sehingga unggul 7-3. Namun, perlahan-lahan Jawa Tengah bisa memangkas ketertinggalan mereka menjadi 8-9.

Akan tetapi, Jawa Barat bermain sangat apik saat menyerang maupun bertahan. Mereka pun bisa menjauh lagi dengan keunggulan 15-10 dan 19-11.