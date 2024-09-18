Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Jawa Tengah, Jawa Barat ke Final

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:16 WIB
Hasil Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Jawa Tengah, Jawa Barat ke Final
Jawa Barat melaju ke final PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Kemenpora.id)
A
A
A

TIM voli Putri Jwa Barat sukses meraih kemenangan di babak semifinal Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Mereka menghajar Jawa Tengah dengan skor 3-0 (25-21, 25-18 dan 25-22).

Dalam pertandingan yang dihelat di GOR Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (18/9/2024) sore WIB itu, Jawa Barat tampil gemilang sejak awal pertandingan. Serangan mereka jauh lebih efektif dibanding Jawa Tengah sehingga mereka unggul 5-3 dan 8-4.

 

Selain itu, Jawa Barat juga berkali-kali mampu memblok serangan lawan. Alhasil, mereka terus menjauh dengan keunggulan 18-12.

Terus menekan, serangan yang dilakukan Jawa Barat sangat sulit diredam oleh Jawa Tengah. Mereka pun terus unggul di angka 22-17 dan kemudian menutup set pertama dengan skor 25-21.

 BACA JUGA:

Pada set kedua, Jawa Barat masih terus mendominasi sehingga unggul 7-3. Namun, perlahan-lahan Jawa Tengah bisa memangkas ketertinggalan mereka menjadi 8-9.

Akan tetapi, Jawa Barat bermain sangat apik saat menyerang maupun bertahan. Mereka pun bisa menjauh lagi dengan keunggulan 15-10 dan 19-11.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement