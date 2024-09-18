Advertisement
SPORT LAIN

Hasil Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan DKI Jakarta 3-1, Jawa Timur ke Final

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |13:56 WIB
Hasil Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan DKI Jakarta 3-1, Jawa Timur ke Final
Tim Voli Putri Jawa Timur melaju ke Final PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Logo PON 2024)
A
A
A

TIM Bola Voli Putri Jawa Timur melaju ke Final PON XXI Aceh-Sumut 2024. Mereka berhasil mengalahkan DKI Jakarta di babak empat besar dengan skor 3-1 (25-18, 22-25, 25-18 dan 25-13).

Kemenangan ini membawa Jawa Timur mengamankan tiket ke partai final. Selanjutnya, mereka akan bersua dengan pemenang laga antara Jawa Barat kontra Jawa Timur.

 

Dalam pertandingan yang berlangsung di GOR Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (17/9/2024) siang WIB itu, Jawa Timur tampil gemilang sejak awal pertandingan. Mereka dengan percaya diri bisa memberikan tekanan pada lawan sehingga unggul 7-3 lebih dulu.

Smash-smash mematikan yang dilancarkan Megawati berkali-kali menghasilkan poin bagi Jawa Timur dan membuat Jakarta tak berkutik. Mereka pun dengan mudah menjauh dengan keunggulan 17-10.

 BACA JUGA:

Variasi serangan yang dilakukan oleh Jawa Timur sangat sulit diredam oleh tim Ibu Kota. Alhasil, Jawa Timur mengamankan set pertama dengan skor 25-18.

Pada set kedua, Jakarta mulai bisa memberikan perlawanan ketat. Kedua tim pun terlibat aksi kejar mengejar angka sampai menginjak skor 10-10.

Pertarungan ketat berlanjut sehingga membuat pertandingan semakin meriah. Berkat performa yang lebih baik, Jakarta pun sukses merebut kemenangan pada set kedua dengan skor 25-22 sehingga membuat kedudukan sama kuat 1-1.

