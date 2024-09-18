Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perbandingan Harga Tiket Nonton MotoGP 2024 di Sepang dan Mandalika, Siapa Lebih Murah?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |14:05 WIB
Perbandingan Harga Tiket Nonton MotoGP 2024 di Sepang dan Mandalika, Siapa Lebih Murah?
Berikut perbandingan harga tiket MotoGP 2024 di Sirkuit Mandalika dan Sirkuit Sepang (Foto: MGPA)
A
A
A

PERBANDINGAN harga tiket nonton MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang dan Sirkuit Mandalika menarik untuk di bahas. Siapa yang lebih murah?

MotoGP 2024 telah memasuki balapan-balapan akhir musim. Dalam waktu dekat, MotoGP Mandalika pun akan segera digelar pada 27 hingga 29 September 2024.

 

Ini merupakan kali ketiga Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang balap motor terbesar di dunia itu. Pada edisi perdana tahun 2022, Miguel Oliveira menjadi pembalap pertama yang sukses menang di Sirkuit Mandalika. Sedangkan pada musim 2023, sang juara Francesco Bagnaia yang sukses memenangkan balapan.

 BACA JUGA:

Untuk itu, MotoGP 2024 Sirkuit Mandalika menjadi balapan yang cukup dinantikan. Sebab, pada balapan nanti akan diketahui siapa sosok pembalap yang akan menjadi juara di sirkuit kebanggaan Indonesia itu.

Namun sayangnya, di tengah euforia Indonesia yang kembali menjadi tuan rumah MotoGP, rupanya ada sedikit masalah soal penjualan tiket. Sebab, tiket nonton MotoGP Mandalika ternyata terbilang cukup mahal.Apalagi jika dibandingkan dengan balapan di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement