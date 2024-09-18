Perbandingan Harga Tiket Nonton MotoGP 2024 di Sepang dan Mandalika, Siapa Lebih Murah?

PERBANDINGAN harga tiket nonton MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang dan Sirkuit Mandalika menarik untuk di bahas. Siapa yang lebih murah?

MotoGP 2024 telah memasuki balapan-balapan akhir musim. Dalam waktu dekat, MotoGP Mandalika pun akan segera digelar pada 27 hingga 29 September 2024.

Ini merupakan kali ketiga Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang balap motor terbesar di dunia itu. Pada edisi perdana tahun 2022, Miguel Oliveira menjadi pembalap pertama yang sukses menang di Sirkuit Mandalika. Sedangkan pada musim 2023, sang juara Francesco Bagnaia yang sukses memenangkan balapan.

Untuk itu, MotoGP 2024 Sirkuit Mandalika menjadi balapan yang cukup dinantikan. Sebab, pada balapan nanti akan diketahui siapa sosok pembalap yang akan menjadi juara di sirkuit kebanggaan Indonesia itu.

Namun sayangnya, di tengah euforia Indonesia yang kembali menjadi tuan rumah MotoGP, rupanya ada sedikit masalah soal penjualan tiket. Sebab, tiket nonton MotoGP Mandalika ternyata terbilang cukup mahal.Apalagi jika dibandingkan dengan balapan di Sirkuit Sepang, Malaysia.