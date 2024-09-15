Duet Baru, Leo Rolly/Bagas Maulana Syukuri Selalu Tembus Minimal Semifinal di 3 Turnamen Debut

KOWLOON – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, bersyukur, meski terhenti di babak semifinal Hong Kong Open 2024. Sebab, hasil ini membuat pencapaian mereka sebagai duet baru tetap apik. Sebab, pada 3 turnamen debut, mereka minimal menembus semifinal.

Leo/Bagas gagal melaju ke final Hong Kong Open 2024 usai takluk dalam perang saudara. Mereka menyerah dari Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dalam dua gim langsung 13-21 dan 17-21.

Meski kalah, jika menilik pencapaian Leo/Bagas di tiga turnamen debut, hasilnya cukup memuaskan. Mereka dua kali tembus semifinal dan satu kali juara di Korea Open 2024.

Karena itu, Leo/Bagas mengaku bersyukur dengan hasil semifinal di Hong Kong Open 2024. Kini, tantangan lebih berat lagi karena akan menghadapi China Open 2024 dengan level lebih tinggi.

"Kami tetap bersyukur dengan pencapaian semifinal di Hong Kong Open ini," kata Leo dalam keterangan pers PBSI, Minggu (15/9/2024).

"Alhamdulillah bisa masuk semifinal lagi, tapi masih banyak yang harus kami tingkatkan. Sekarang kami fokus bersiap untuk China Open minggu depan," lanjut Bagas.