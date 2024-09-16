Veddriq Leonardo Bongkar Alasan Gagal Raih Medali di PON XXI Aceh-Sumut 2024

BANDA ACEH – Veddriq Leonardo bicara penyebab kegagalan meraih medali di PON XXI Aceh-Sumut 2024. Kelelahan menjadi faktor utama peraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 itu tampil maksimal.

Veddriq harus menelan pil pahit di PON Aceh-Sumut 2024. Setelah hanya meraih perunggu di nomor speed relay putra, ia justru pulang tanpa membawa medali di nomor perorangan putra.

Mewakili Kalimantan Barat, Veddriq harus puas kandas di delapan besar. Ia dikalahkan rekannya di Pelatnas, Kiromal Katibin, dari Jawa Tengah yang akhirnya keluar sebagai peraih medali emas.

Veddriq membeberkan alasan utama tak mampu tampil dalam performa terbaik di nomor speed perorangan putra. Ia mengaku kelelahan akibat padatnya jadwal setelah pulang dari Olimpiade.

“Kelelahan akibat jadwal yang padat. Itu pasti,” kata Veddriq, dalam laman resmi PON 2024 wilayah Aceh, dikutip Senin (16/9/2024).

“Yang pasti dari segi latihan kami kurang optimal. Latihannya masih kurang karena banyak agenda,” lanjut atlet berusia 27 tahun tersebut