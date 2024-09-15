Advertisement
SPORT LAIN

5 Makanan yang Dihindari Ade Rai karena Jadi Musuh Utama Berat Badan Sulit Turun, Nomor 1 Godaan Terberat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |06:31 WIB
5 Makanan yang Dihindari Ade Rai karena Jadi Musuh Utama Berat Badan Sulit Turun, Nomor 1 Godaan Terberat
Ade Rai membagikan tips makanan yang jadi penyebab sulit menurunkan berat badan. (Foto: Instagram/ade_rai)
A
A
A

ADA 5 makanan yang dihindari Ade Rai karena jadi musuh utama berat badan sulit turun akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, mantan atlet binaraga itu memiliki sejumlah daftar makanan yang dinilainya paling dihindari demi bisa menurunkan berat badan.

Seperti yang diketahui, banyak orang berusaha untuk menurunkan berat badan tetapi masih bandel menyantap makanan yang justru menjadi penyebab berat mereka sulit turun. Lantas apa saja makanan yang dimaksud?

Berikut 5 Makanan yang Dihindari Ade Rai karena Jadi Musuh Utama Berat Badan Sulit Turun:

5. Mi atau Pasta

Pasta

Mi di Indonesia kerap disantap dengan berbagai macam cara. Ada yang digoreng, rebus, atau jadi pelengkap saat memakan bakso. Padahal, mi yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu justru bisa menaikkan berat badan.

Pasta pun sama saja, karena juga terbuat dari tepung terigu. Sehingga Ade Rai menyarankan porsi memakan mi atau pasta bisa dikurangi, atau bahkan dihindari.

4. Kue

Kue

Kue-kuean seperti donat, pukis, dan masih banyak lagi kerap disantap untuk sarapan. Biasanya banyak orang mengira dengan memakan kue subuh dan menghindar makan berat di pagi hari bisa membantu menurunkan berat badan.

Padahal makanan yang dianggap camilan itu adalah salah satu penyebab berat badan sulit turun. Hal itu karena bisa total memakan 7-9 kali dalam sehari jika dihitung di luar makan berat.

