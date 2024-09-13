Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2024: Kalahkan Wakil Tuan Rumah, Anthony Ginting Tantang Viktor Axelsen di Semifinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |20:58 WIB
Hasil Hong Kong Open 2024: Kalahkan Wakil Tuan Rumah, Anthony Ginting Tantang Viktor Axelsen di Semifinal
Anthony Ginting melaju ke Semifinal Hong Kong Open 2024 (Foto: NOC Indonesia)
ANTHONY Sinisuka Ginting memastikan diri ke semifinal Hong Kong Open 2024. Ginting sukses mengatasi perlawanan Jason Gunawan setelah bermain ketat tiga game 21-17, 14-21, dan 21-18.

Bermain di Hong Kong Coliseum, Jumat (13/9/2024) malam WIB, Ginting kerap melakukan kesalahan sendiri yang membuat skor imbang menjadi 6-6. Namun setelah itu, dia tampak mulai menemukan irama permainannya dan unggul 8-6 atas Gunawan.

Meski Gunawan kerap merepotkan, Ginting mampu unggul di interval gim pertama dengan skor 11-9. Usai jeda, pemain ranking 10 dunia itu kembali mendapat tekanan yang berarti dari wakil tuan rumah.

Namun perlahan Ginting bisa memperlebar keunggulannya menjadi 18-15. Hasilnya, pemain kelahiran Cimahi itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-17 atas Gunawan.

Di gim kedua, Ginting sering melakukan kesalahan sendiri yang membuat Gunawan untung. Kedua pemain saling kejar-kejaran angka hingga skor sempat imbang 10-10.

Sayangnya, Ginting harus tertinggal dari Gunawan di interval gim kedua dengan skor 10-11. Usai jeda, wakil tuan rumah berhasil memperlebar keunggulannya menjadi 14-10. Namun begitu, Ginting terus memperkecil ketertinggalannya.

Halaman:
1 2
