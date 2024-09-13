Hasil Hong Kong Open 2024: Kalahkan Wakil Tuan Rumah, Anthony Ginting Tantang Viktor Axelsen di Semifinal

ANTHONY Sinisuka Ginting memastikan diri ke semifinal Hong Kong Open 2024. Ginting sukses mengatasi perlawanan Jason Gunawan setelah bermain ketat tiga game 21-17, 14-21, dan 21-18.

Bermain di Hong Kong Coliseum, Jumat (13/9/2024) malam WIB, Ginting kerap melakukan kesalahan sendiri yang membuat skor imbang menjadi 6-6. Namun setelah itu, dia tampak mulai menemukan irama permainannya dan unggul 8-6 atas Gunawan.

Meski Gunawan kerap merepotkan, Ginting mampu unggul di interval gim pertama dengan skor 11-9. Usai jeda, pemain ranking 10 dunia itu kembali mendapat tekanan yang berarti dari wakil tuan rumah.

Namun perlahan Ginting bisa memperlebar keunggulannya menjadi 18-15. Hasilnya, pemain kelahiran Cimahi itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-17 atas Gunawan.

Di gim kedua, Ginting sering melakukan kesalahan sendiri yang membuat Gunawan untung. Kedua pemain saling kejar-kejaran angka hingga skor sempat imbang 10-10.

Sayangnya, Ginting harus tertinggal dari Gunawan di interval gim kedua dengan skor 10-11. Usai jeda, wakil tuan rumah berhasil memperlebar keunggulannya menjadi 14-10. Namun begitu, Ginting terus memperkecil ketertinggalannya.