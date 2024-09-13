Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2024: Tundukkan Kodai Naraoka, Jonatan Christie Tembus Semifinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |15:18 WIB
Hasil Hong Kong Open 2024: Tundukkan Kodai Naraoka, Jonatan Christie Tembus Semifinal
Jonatan Christie tembus Semifinal Hong Kong Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JONATAN Christie memastikan tiket ke Semifinal Hong Kong Open 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan- sukses mengatasi perlawanan tunggal putra Jepang, Kodai Naraoka lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-15.

Beraksi di Hong Kong Coliseum, Jumat (13/9/2024) siang WIB, Jojo dan Naraoka bermain sengit sejak awal laga. Keduanya terus kejar-kejaran angka hingga kedudukan sempat imbang 7-7.

 

Setelah itu, Naraoka berhasil keluar dari tekanan dan memimpin 9-7. Pemain ranking enam dunia asal Jepang itu pun ungguli Jojo di interval gim pertama dengan skor 11-8.

Tapi selepas interval, Jojo tampak sudah menemukan irama permainannya. Dia berhasil membalikan keadaan menjadi unggul 15-12 atas Naraoka. Situasi ini dimanfaatkan betul olehnya sehingga sukses merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.

Di gim kedua, Jojo mendapat tekanan yang berarti dari Naraoka dan harus tertinggal cukup jauh 4-8. Terlihat, pemain kelahiran Jakarta itu kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan lawannya.

Jojo pun harus tertinggal 7-11 di interval gim kedua. Alih-alih bangkit setelah jeda, pemain ranking tujuh dunia itu justru semakin kesulitan untuk meredam serangan yang dilancarkan Naraoka.

Naraoka terus memperlebar keunggulannya menjadi 17-12. Hasilnya, pemain ranking enam dunia asal Jepang itu merebut kemenangan di gim kedua dengan skor 21-12 atas Jojo.

Halaman:
1 2
