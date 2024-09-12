Anthony Ginting Ungkap Kunci Sukses Balas Dendam ke Toma Junior Popov di Hong Kong Open 2024

KOWLOON – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil balas dendam dari Toma Junior Popov (Prancis) di babak 32 besar Hong Kong Open 2024. Ginting pun membeberkan kunci suksesnya.

Ginting mengaku belajar dari kesalahan sebelumnya saat berjumpa Toma Junior Popov di Olimpiade Paris 2024. Terakhir kali, pertemuan dengan Popov di Olimpiade Paris 2024, Ginting menelan kekalahan. Akibat, kekalahan tersebut Ginting langsung tersingkir di fase grup dan pulang lebih awal.

Kini di pertemuan babak 32 besar Hong Kong Open, Ginting sukses merebut kemenangan. Ia mengatasi Popov dalam tiga gim dengan skor 21-9, 12-21, dan 21-10.

"Mengucap syukur bisa bermain dengan baik dan memenangkan pertandingan. Bukan laga yang mudah karena kami sudah sama-sama mengenal permainan masing-masing, dua pertemuan sebelumnya selalu ramai pun hari ini bermain rubber," ungkap Ginting, dalam keterangan pers PBSI, dikutip Kamis (12/9/2024).

Ginting mengatakan kemenangan hari ini tidak lepas dari kesiapan di lapangannya yang jauh lebih baik. Ia juga mengaku belajar dari kesalahan sebelumnya yang menelan kekalahan dari Popov di Olimpiade Paris 2024.